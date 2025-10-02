독일 검찰, 유대인 암살 모의한 하마스 요원 3명 체포

▲ 팔레스타인 무장정파 하마스

독일에서 무기를 조달해 유대인 공격을 모의한 혐의를 받는 팔레스타인 무장정파 하마스 조직원 3명이 검거됐습니다.독일 연방검찰은 1일(현지시간) 하마스 '해외 작전요원'인 아베드 알 G, 와엘 M, 아흐마드 I를 외국 테러단체 가입 등 혐의로 베를린에서 체포했다고 밝혔습니다.이들은 독일 내 이스라엘 또는 유대인 관련 시설에서 암살 공작을 벌이기 위해 늦어도 올해 여름부터 총기와 탄약을 모은 혐의를 받습니다.이날 체포 과정에서 AK 돌격소총과 여러 정의 권총, 탄약 상당량이 발견됐다고 검찰은 덧붙였습니다.체포된 용의자 가운데 2명은 레바논, 1명은 시리아 출신입니다.그러나 하마스는 이 용의자들과 연관성을 부인했다고 dpa통신이 전했습니다.하마스는 이날 성명을 내고 "구금자들이 하마스와 연루됐다는 주장은 근거가 없다"며 "우리의 평판을 훼손하고 팔레스타인 인민에 대한 독일 국민의 동정심을 왜곡하려는 목적"이라고 주장했습니다.그러면서 "하마스는 시온주의(이스라엘) 점령에 맞선 투쟁을 오로지 팔레스타인 내에서만 국한해 왔으며 앞으로도 그럴 것"이라고 강조했습니다.유럽에서 활동하는 하마스 조직원이 적발된 게 이번이 처음은 아닙니다.독일 검찰은 2023년 12월 독일과 네덜란드 등지에 거주하며 하마스 수뇌부 지시로 유대인 공격을 계획한 용의자 4명을 체포하고 불가리아 등지에 숨겨둔 무기를 압수했습니다.