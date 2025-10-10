뉴스

연기 차력쇼? 과장 아니다! 120분을 혼자 경주마처럼ㅣ배우 김신록 [커튼콜 283]

김수현 문화전문기자
작성 2025.10.10 09:16 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
연기 차력쇼? 과장 아니다! 120분을 혼자 경주마처럼ㅣ배우 김신록 [커튼콜 283]
 
커튼콜 283회에서는 씬스틸러에서 연극 무대에서 강렬한 연기를 보여주고 있는 배우 김신록 씨와 함께합니다. '프리마 파시'는 승소만을 좇던 변호사 테사가 하루아침에 성폭력 피해자가 되어 법 체제에 맞서는 782일의 싸움을 그린 여성 1인극인데요. 2019년 호주 초연 후 세계적으로 주목받았고 이번에 한국 초연을 맞았습니다. 김신록 씨는 무대와 관객을 통해 연기에 몰입하며, 이 작품이 사회에 질문을 던지는 의미 있는 경험이라고 전했는데요. 1인극의 압도적인 몰입감과 무대에서의 존재감에 빠질 수밖에 없는 이유가 무엇이었을까요? 김신록 배우가 말하는 연기 철학과 '프리마 파시'의 주요 장면도 직접 만나보세요.

♬ 연극 '프리마파시' 하이라이트 - 김신록

유튜브 재생목록에   김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요.

진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 배우 김신록ㅣ글·편집 : 김은혜 PD
영상 제공 : (주)쇼노트

▶ <SBS 골라듣는 뉴스룸> '커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 네이버 오디오클립, 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.
- '팟빵' 접속하기
- '네이버 오디오클립' 접속하기
- '애플 팟캐스트' 접속하기
- '유튜브' 접속하기
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김수현 문화전문기자 사진
김수현 문화전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지