순식간 몰려와 '우글우글'…"치료법 없다" 경고

<앵커>



추석 연휴를 맞아 나들이와 성묘 계획 세운 분들 많으실 텐데요. 산이나 들에 가실 때는 감염병을 일으키는 진드기를 조심하셔야 합니다.



풀숲에 진드기가 얼마나 많고, 또 어떻게 주의해야 하는지 최고운 기자가 현장 취재했습니다.



<기자>



물통에 드라이아이스를 넣어 완성한 진드기 채집 틀을, 방진복으로 무장한 질병청 연구원들이 풀숲 곳곳에 설치합니다.



[이현승/질병청 매개체분석과 연구원 : 이산화탄소에 유인돼서 진드기들이 이걸 타고 오르는 겁니다.]



진드기는 주로 여름철에 산란해, 가을철엔 유충이 급격히 늘어납니다.



[이현승/질병청 매개체분석과 연구원 : 유충은 다리가 세 쌍이고, 약충·성충부터는 다리가 네 쌍이거든요. 성충이 되어야 생식 능력이 생깁니다.]



유충 시절부터 사람과 동물 피를 빨아 생존합니다.



채집 틀을 놓아둔 지 약 4시간 정도가 지났습니다.



이제 다시 그 자리로 가서 진드기가 얼마나 모였는지 살펴보도록 하겠습니다.



통 겉면 여기저기에 진드기들이 보입니다.



[이현승/질병청 매개체분석과 연구원 : 이게 성충 정도의 크기고요, 이게 약충. (뭐예요, 이건?) 요건 일본참진드기입니다.]



방진복에도 진드기가 붙었습니다.



[그 잠깐 사이에 이렇게 세 마리가 제 몸에 달라붙었습니다.]



채집한 진드기들은 모두 SFTS, 중증열성혈소판감소증후군을 매개하는 진드기들로 판명됐습니다.



중증 열성 혈소판 감소 증후군은 주로 4월에서 11월 사이, 바이러스를 보유한 참진드기에 물릴 때 감염됩니다.



1~2주의 잠복기를 거쳐 고열과 오한, 근육통 등이 나타납니다.



[윤진구/고대구로병원 감염내과 교수 : '아, 이 병이구나' 하고 이제 알 수 있는 걸 특이적인 증상이라고 하는데, 그런 증상이 별로 없어요.]



2013년 국내 첫 환자가 보고된 이래로 지난해까지 모두 2,065명이 이 병에 걸렸고, 381명이 숨졌습니다.



아직 뚜렷한 치료제도 백신도 없습니다.



[윤진구/고대구로병원 감염내과 교수 : 독한 이제 항바이러스제가 있어서 리바비린이라는 그런 약을 쓰기도 하고. 중증이 아닐 때는 치료법이 없으니 그냥 보존적인 치료만 합니다.]



진드기는 안 물리는 게 최선입니다.



들판이나 풀숲에 갈 땐 긴 옷을 입고, 씻을 땐 몸을 살펴야 합니다.



만약 진드기가 몸에 붙었다면 의료 기관을 찾아가 제거하는 게 좋습니다.



(영상취재 : 김태훈·한일상, 영상편집 : 전민규)