"시의원 제명 사유…종교단체 집단 입당은 아냐"

<앵커>



민주당이 '종교단체 신도 동원 의혹'이 제기된 김경 서울시의원에 대해, 제명에 해당하는 징계의 사유가 있다는 입장을 냈습니다. 하지만 진종오 의원이 공개한 녹취록에서 이름이 거론된 김민석 총리는 이 의혹과 관계없고, 종교단체의 대규모 입당 여부도 확인되지 않았다고 밝혔습니다.



김상민 기자가 보도합니다.



<기자>



진종오 국민의힘 의원은 "민주당 소속 김경 서울시의원이 종교단체 신도 3천 명을 입당시켜 내년 지방선거 경선에서 김민석 총리에게 투표하게 하려 한 정황이 드러났다"고 주장하면서 관련 녹취를 그제(30일) 공개했습니다.



민주당은 오늘, "김 시의원에게 제명 처분에 해당하는 징계 사유가 있다"고 발표했습니다.



[김한나/민주당 서울시당 윤리심판위원 : 김경 시의원은 차기 지방선거에 영등포구청장 선거에 출마하고자 이 같은 '당무 방해' 행위를 한 것으로 보입니다.]



김 시의원은 민주당을 탈당한 상태라 실제 제명 조치는 내려지지 않습니다.



민주당 관계자는 "김 시의원이 영등포구청장 선거 출마를 마음먹은 뒤 다른 지역 당원들을 영등포구 식당 주소에 위장 전입시키는 등의 행위를 했다"며, "김 시의원이 확보하려던 당원은 위장 전입 1천여 명을 포함해 6천900명가량으로, 이미 당원이거나 요건 미달자 등을 빼면 실제 규모는 크지 않다"고 말했습니다.



민주당은 김민석 총리의 연관성은 "없는 걸로 확인됐다"고 했습니다.



또 "종교단체의 대규모 입당도 발견되지 않았다"고 선을 그었습니다.



진 의원이 어제 추가로 공개한 제보자와 김 시의원 사이 대화 녹취록을 전부 들어보면, 제보자가 우원식 국회의장이 참석하는 영화 시사회와 관련해 연락이 왔다는 언급과, "줄이 어떻게 되는지 모르겠다"는 언급 등을 하자, 김 시의원이 "김민석 총리로 가자"며 김 총리 이름을 말한 것으로 돼 있습니다.



국민의힘은 이틀 만에 나온 오늘 민주당의 발표를 '꼬리 자르기'로 규정하고, 특검이 국민의힘에게 들이대는 잣대대로 민주당사 등에 대해서도 압수수색을 하라고 촉구했습니다.



