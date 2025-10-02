뉴스

지난해 추석보다 더 많다…"3천200여만 명 이동 예상"

박재연 기자
작성 2025.10.02 20:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이번에는 서울역에 나가 있는 취재기자 연결해, 고향 내려가는 분들 이야기도 들어보겠습니다.

박재연 기자, 뒤로 보이는 대합실 분위기를 보니까 이제 명절이 시작된 게 실감이 나네요?

<기자>

제가 나와 있는 서울역은 귀성길에 나선 시민들로 저녁 무렵부터 붐비기 시작했는데요, 선물을 들고, 아이 손을 잡고 고향으로 향하는 시민들 표정이 모두 밝았습니다.

[김관영/서울 영등포구 : 이번에 엄청나게 연휴가 길어서 양가 친척도 다 뵙고 또 가족과도 좋은 추억 보낼 수 있을 것 같습니다. (할머니 집에 가서 행복해요.)]

[이동현·이은화/서울 성북구 : 자주 부산 못 가니까 그래도 이번에 길게 아기 보게 해 드릴 수 있을 것 같아서 좋아요. 느긋하게 좀 잘 쉬다가 오겠습니다.]

코레일은 오늘(2일) 열차 좌석 30만 4천 석을 준비했는데 오후 3시까지 전체 예매율이 81.5%에 달했습니다.

정부는 오늘부터 12일까지를 특별교통 대책 기간으로 정해 역귀성객에 대한 요금 할인도 해주고 있습니다.

<앵커>

고속버스터미널이나 도로 상황은 어떤가요?

<기자>

서울 고속버스터미널도 오후부터 평소보다 많은 사람들로 붐볐습니다.

평일인 다음 주 금요일 하루를 포함하면, 최대 열흘까지 쉴 수 있는 긴 연휴라 일찍 출발하는 시민들이 많았습니다.

[신동석/서울 강남구 : 오늘 이제 빨리 내려가서 부모님 뵙고 또 이제 친척도 방문하면서. 할아버지 할머니도 뵐 수 있어서 많이 기분 좋습니다.]

[이재호/경북 포항시 : 멀리 이렇게 가니까 그래도 좀 설레는 마음이 있습니다. 고기랑 이렇게 준비해서 또 가족들도 계시고.]

정부는 지난해 추석보다 8.2% 많은 3천200여만 명이 이번 연휴에 이동할 걸로 추산했습니다.

연휴 기간이 길어서 하루 평균 이동 인원은 2%가량 감소할 걸로 보입니다.

국토부는 추석 당일인 6일, 가장 많은 667만 대의 차량이 고속도로를 이용할 걸로 예상했습니다.

(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 김병직)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지