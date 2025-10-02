캄보디아 취업 사기 잇따르자…외교부, 16년 만에 영사협의회 개최

▲ 윤주석 영사안전국장과 커 비셋 캄보디아 외교부 차관보

캄보디아 현지에서 한국인 취업 사기 피해가 날로 심각해짐에 따라 정부가 캄보디아 측과 영사협의회를 개최했습니다.두 나라가 영사협의회를 개최한 것은 2009년 6월 프놈펜에서 열린 제1차 영사협의회 이후 16년 만의 일입니다.윤주석 외교부 영사안전국장은 캄보디아 프놈펜에서 커 비셋 캄보디아 외교부 차관보와 만나 작년 한국인 약 19만 명이 캄보디아를 방문하는 등 캄보디아 방문객 수가 증가 중인 만큼, 캄보디아 내 한국인의 안전한 체류와 출입국 및 체류 편익 증진을 위한 캄보디아 측의 각별한 관심과 협조를 요청했습니다.캄보디아 내 취업사기 피해와 관련해 현지 공관에 구조를 요청한 한국인은 작년 220명에 이어 올해는 300명이 넘어서는 등 피해가 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.윤 국장은 국민 우려가 매우 큰 상황이라며, 온라인 스캠 범죄 근절과 우리 국민 구조를 위한 캄보디아 측의 각별한 관심과 협조를 적극 요청했습니다.외교부는 지난달 피해 예방과 대응 강화를 위해 프놈펜, 시하누크빌, 캄폿주 보코산 지역 등 주요 피해 지역의 여행경보를 격상하고, 주캄보디아대사관 경찰인력 증원과 안전공지 등 다양한 방안을 시행한 바 있습니다.정부는 국내 취업포털사이트의 해외 채용공고 검증 강화에 나섰고, 해외보이스피싱 사범 대응 TF 출범을 통해 주관부처인 법무부를 중심으로 검찰, 경찰, 국정원 등 관계기관과 함께 피해 예방 및 대응 강화를 위한 방안을 모색하고 있습니다.윤 국장은 전날엔 태자단지와 망고단지 등 우리 국민 대상 취업사기·감금 피해 다발지역을 방문해 치안 상황 등을 점검하고 동포사회와 안전간담회를 열어 안전 유의사항을 공유했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)