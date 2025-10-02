뉴스

여당, 이진숙 체포에 "사필귀정…법·원칙 따른 철저한 수사"

박하정 기자
작성 2025.10.02 18:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
여당, 이진숙 체포에 "사필귀정…법·원칙 따른 철저한 수사"
▲국가공무원법 및 공직선거법 위반 등의 혐의로 체포된 이진숙 전 방송통신위원장이 2일 서울 영등포경찰서로 압송되고 있다.

더불어민주당은 이진숙 전 방송통신위원장이 경찰에 체포된 것과 관련해 수사 당국의 철저한 수사를 촉구했습니다.

부승찬 대변인은 서면 브리핑을 통해 "이 전 위원장 체포는 공직자로서의 본분을 망각하고 여러 유튜브에 출연해 '좌파 집단은 우리가 상상할 수 있는 모든 것을 하는 집단'이라는 등 망언을 일삼은 데 따른 사필귀정"이라고 말했습니다.

부 대변인은 "수사 당국은 법과 원칙에 따라 신속하고 철저히 진상을 규명하기 바란다"며 "민주당은 방송의 독립과 선거의 공정성을 훼손하는 불법행위에 단호히 대응하겠다"고 강조했습니다.

국회 과학기술정보방송통신위원장인 최민희 의원은 페이스북에서 "만시지탄"이라며 "이제라도 '자연인 이진숙 씨'의 범죄 혐의를 제대로 수사하기 바란다"고 촉구했습니다.

국회 법제사법위원회 여당 간사인 김용민 의원은 페이스북에서 "윤석열 보석 기각, 권성동 구속기소, 이진숙 체포. 더디지만 바로잡혀가고 있다"며 "누군가 뒤틀어버린 정의를 반드시 바로 세우겠다"고 말했습니다.

앞서 민주당은 지난 7월 이 전 위원장을 선거법 위반 등 혐의로 고발했습니다.

감사원은 이 전 위원장이 공직자로서 정치적 중립 의무를 위반했다며 '주의'를 통보하기도 했습니다.

서울 영등포경찰서는 오늘 오후 이 전 위원장이 3번 이상 출석 요구에 불응한 점을 이유로 법원으로부터 체포영장을 발부받아 강남구 대치동 이 전 위원장 자택 인근에서 영장을 집행했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박하정 기자 사진
박하정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지