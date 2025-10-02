뉴스

장동혁, 이진숙 체포 소식에 "경찰에 법적 책임 묻겠다"

박찬범 기자
작성 2025.10.02 18:14 수정 2025.10.02 18:21 조회수
▲ 장동혁 국민의힘 대표

장동혁 국민의힘 대표가 이진숙 전 방통위원장 체포 소식에 "반드시 법적 책임을 묻겠다"며 격앙된 반응을 보였습니다.

장 대표는 이 전 위원장이 경찰에 체포된 뒤 기자회견을 열어 "물가는 안 잡고 이미 법 만들어서 내쫓아낸 이진숙 전 방통위원장을 잡겠다고 이런 짓을 하고 있다"고 반발했습니다.

장 대표는 "범죄 사실은 탄핵으로 직무정지됐을 때 '방통위 기능이 마비된 것은 민주당 책임이다'라는 발언을 유튜브에서 했다는 것"이라며 "이는 사실이 아니라 의견인 것"이라고 주장했습니다.

장 대표는 이 전 위원장에 대한 체포가 요건에도 맞지 않는다고 지적했습니다.

장 대표는 이 전 위원장 측이 지난 토요일, 국회 필리버스터 때문에 경찰에 출석할 수 없다는 불출석 사유서를 구두로 통보한 뒤 서면 제출한 만큼 체포 사유에 해당하지 않는다고 강조했습니다.

이어 "구두로 출석할 수 없다는 사실을 통보받았다는 수사 보고서, 그리고 서면으로 제출된 불출석 사유서를 수사 기록에 첨부하지 않고 체포영장을 신청하고 청구했다면 모두 직권남용죄로 처벌받아야 마땅하다"고 주장했습니다.

장 대표는 또 "불출석 사유서가 첨부돼 있음에도 영장이 청구·발부했다면 신청·청구·발부한 모든 사람이 직권남용죄로 처벌받아야 마땅하다"며 "어떤 경우에도 경찰이 책임을 피하기 어려울 것"이라고 경고했습니다.

그러면서 "반드시 법적 책임을 묻겠다"고 덧붙였습니다.
