이민성호, U-23 아시안컵서 우즈베크·이란·레바논과 대결

▲ 2026 AFC U-23 아시안컵 조 편성

한국이 내년 1월에 열릴 23세 이하 아시안컵에서 우즈베키스탄, 이란, 레바논과 8강 진출을 다툽니다.우리나라는 말레이시아 쿠알라룸푸르의 AFC 하우스에서 진행된 2026 AFC U-23 아시안컵 조 추첨 결과 1번 포트의 우즈베키스탄, 3번 포트의 이란, 4번 포트의 레바논과 C조에 속했습니다.한국은 2번 포트였습니다.우즈베키스탄은 2018년 중국 대회 우승국입니다.레바논은 대회 본선 진출이 처음입니다.16개국이 참가하는 이번 U-23 아시안컵은 내년 1월 6일부터 25일까지 사우디아라비아에서 개최됩니다.4개 팀씩 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위를 차지한 8개 팀이 토너먼트로 우승 경쟁을 이어갑니다.그동안 U-23 아시안컵 본선은 2014년 첫 대회를 시작으로 2년마다 실시됐지만 이번 대회를 끝으로 올림픽이 개최되는 해에만 올림픽 예선을 겸해 4년 간격으로 열리는 것으로 바뀌었습니다.내년에는 올림픽이 열리지 않아 사우디 대회는 올림픽 출전권 획득 여부와는 무관합니다.한국의 U-23 아시안컵 최고 성적은 2020년 태국 대회의 우승입니다.직전인 2024년 카타르 대회에서는 8강에서 탈락했습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)