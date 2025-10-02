[8뉴스 예고] 추석 연휴 귀성 시작…공항 이용객 역대 최다

8시 뉴스 주요 내용입니다.



1. 추석 연휴 귀성 시작…공항 이용객 역대 최다



추석 황금연휴를 하루 앞두고 고속도로에는 고향으로 향하는 차량 행렬이 길어지고 있습니다. 연휴 기간 전국 15개 공항 이용객은 역대 명절 연휴 최다인 526만 명에 달할 걸로 예상되는데요. 인천국제공항 현장 연결합니다.



2. 코스피, 사상 첫 3500 돌파…반도체주 강세



코스피가 사상 처음 3,500선을 돌파해, 3,549로 마감했습니다. 오픈AI가 주도하는 스타게이트 프로젝트에 합류하는 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 상승세를 이끌었습니다.



3. "배터리 잔량 80%…가이드라인 안 지켰다"



국가정보자원관리원 화재와 관련해, 리튬배터리 분리 작업 전 충전 용량을 30% 이하로 낮추라는 가이드라인이 지켜지지 않은 사실이 드러났습니다. 경찰은 국정자원 본원을 압수수색하고, 화재 원인 수사에 속도를 내고 있습니다.



4. 법원, 보석 불허…윤, 13회 연속 불출석



법원이 증거 인멸 염려가 있다며, 윤석열 전 대통령의 보석 청구를 기각했습니다. 윤 전 대통령이 오늘(2일) 내란 우두머리 혐의 재판까지 13회 연속 불출석하자, 재판부는 불이익은 피고인이 부담하게 될 것이라고 경고했습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.