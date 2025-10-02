뉴스

개인정보보호위원장 송경희·방사성폐기물관리위원장 김현권

강청완 기자
작성 2025.10.02 17:41
▲ 송경희 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장(왼쪽), 김현권 전 의원

이재명 대통령이 장관급인 개인정보보호위원장으로 과학기술정보통신부 관료 출신 송경희 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장을 선임했습니다.

송 신임 위원장은 과기정통부에서 인공지능기반정책관과 지식재산전략기획단장 등을 거쳤습니다.

강유정 대통령실 대변인은 "인공지능 정책이나 이용자 정책 등에 정통한 인사"라며 "개인정보에 대한 위협이 커지는 시점에서 국민이 안심할 수 있는 보호 체계를 확립할 적임자"라고 평가했습니다.

신설된 고준위 방사성폐기물 관리위원회의 위원장(차관급)에는 김현권 전 더불어민주당 국회의원이 발탁됐습니다.

김 신임 위원장은 한국농촌공사 비상임이사 및 대통령 직속 탄소중립위원회 위원 등을 역임했습니다.

강 대변인은 "환경과 에너지 분야에서 다년간 활동해 전문성을 두루 갖춘 인사"라며 "정무적 역량, 소통 능력, 갈등관리 능력을 입증한 만큼 방사성폐기물관리위원회의 초대 위원장으로 사회적 대화와 공감대 형성을 성공적으로 해 주기를 기대한다"고 밝혔습니다.

(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
