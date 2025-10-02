개인정보보호위원장 송경희·방사성폐기물관리위원장 김현권

▲ 송경희 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장(왼쪽), 김현권 전 의원

이재명 대통령이 장관급인 개인정보보호위원장으로 과학기술정보통신부 관료 출신 송경희 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장을 선임했습니다.송 신임 위원장은 과기정통부에서 인공지능기반정책관과 지식재산전략기획단장 등을 거쳤습니다.강유정 대통령실 대변인은 "인공지능 정책이나 이용자 정책 등에 정통한 인사"라며 "개인정보에 대한 위협이 커지는 시점에서 국민이 안심할 수 있는 보호 체계를 확립할 적임자"라고 평가했습니다.신설된 고준위 방사성폐기물 관리위원회의 위원장(차관급)에는 김현권 전 더불어민주당 국회의원이 발탁됐습니다.김 신임 위원장은 한국농촌공사 비상임이사 및 대통령 직속 탄소중립위원회 위원 등을 역임했습니다.강 대변인은 "환경과 에너지 분야에서 다년간 활동해 전문성을 두루 갖춘 인사"라며 "정무적 역량, 소통 능력, 갈등관리 능력을 입증한 만큼 방사성폐기물관리위원회의 초대 위원장으로 사회적 대화와 공감대 형성을 성공적으로 해 주기를 기대한다"고 밝혔습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)