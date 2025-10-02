이 대통령 "코스피 3500 돌파, 추세 안 바뀔 것"

▲ 이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의를 주재하고 있다.

이재명 대통령은 "오늘(2일) 코스피가 사상 최초로 3,500선을 돌파했다고 한다"며 "이 추세 자체는 그렇게 쉽게 바뀌지 않을 것 같다"고 말했습니다.이 대통령은 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관회의에서 이같이 언급하고 "국민이 희망을 갖고 다시 시작해야겠다고 생각하고 있고, 비정상적인 것들이 정상으로 많이 회복되고 있다. (코스피 상승은) 그런 힘(때문)으로 생각된다"고 강조했습니다.또 "공직자들이 잘 준비해서 비정상으로 다시 돌아가지 않고 앞으로 더 나아갈 수 있게 제도든, 정책이든, 행정이든 최선을 다하면 지금보다 조금 더 나아질 수 있다"고 밝혔습니다.그러면서 "경제 회복의 온기가 국민 삶 구석구석에 잘 스며들게, 모두가 혜택을 볼 수 있도록 힘써야겠다"고 했습니다.이 대통령은 추석 연휴와 관련해 "내일부터 '샌드위치 데이'(10일) 하루를 더하면 열흘의 긴 휴가가 시작된다"며 "저도 샌드위치 데이엔 연차를 내 공식적으론 쉴 생각"이라고 말했습니다.그러자 참석한 참모들 사이에서 "공식적이라고요"라는 말과 함께 웃음이 터져 나왔고, 이 대통령은 "쉬긴 쉬는 것이다. 아침에 출근 안 하는 것만 해도 어디냐. 여러분도 좀 쉬시라. 공식적으로"라고 웃으며 대꾸했습니다.참석자들이 다시 웃자 이 대통령은 "당연히 공식적으로 쉬는 것이다. 비상대기 업무는 해야 한다. 공직자에게 솔직히 휴가, 휴일이 어디 있느냐"고 했습니다.이 대통령은 자신의 언급에 참모들의 웃음소리가 더 커지자 "원래 24시간 일하는 것이다. 자다가도 벌떡 일어나는 게 공직이다. 공직은 그런 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "자꾸 반응이 웃으며 저항하는 느낌을 준다"고 농담하며 "그래도 쉬시라. 출근 안 하는 것만 해도 어디인가"라고 재차 언급했습니다.이어 이 대통령은 "우리를 둘러싼 환경이 녹록지만은 않고 여러 어려움도 있지만 수많은 역경을 헤쳐온 국민의 위대한 저력이 있어 이런 정도는 가뿐히 이겨낼 수 있다고 생각한다"며 "국정 최고 책임자로 국민을 믿고 국민과 함께 국민의 더 나은 삶을 위해 흔들림 없이 앞으로 나아가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)