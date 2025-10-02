'통일교 1억 수수' 권성동 국민의힘 의원 구속기소…재산 추징

▲ 권성동 국민의힘 의원

김건희 여사 관련 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 통일교 측으로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받는 국민의힘 권성동 의원을 오늘(2일) 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.특검팀은 이날 권 의원을 정치자금법 위반 혐의로 구속기소했다고 밝혔습니다.권 의원은 2022년 1월 통일교 전 세계본부장 윤 모(구속기소) 씨로부터 20대 대선에서 교인의 표와 조직, 재정 등을 제공해주는 대신 윤석열 전 대통령 당선 후 교단 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 등 청탁과 함께 1억 원을 받은 혐의를 받습니다.특검팀은 해당 혐의와 관련해 권 의원에게 재산 추징보전을 청구했고, 서울중앙지법이 2일 이를 받아들이는 인용 결정을 내렸습니다.불법수익은 몰수할 수 있고 몰수가 안 될 경우 추징합니다.몰수·추징보전은 향후 유죄 선고시 몰수·추징에 대비해 미리 재산을 빼돌리거나 임의 소비하지 못하도록 확보하기 위한 보전 조처입니다.권 의원이 통일교 측에 한학자 총재의 해외 원정 도박과 관련한 경찰의 수사 정보를 전달해줬다는 의혹, 2022년 2∼3월 한 총재를 찾아가 금품이 든 쇼핑백을 건네받았다는 의혹도 수사 대상입니다.김 여사 측에 고가 그림을 건네며 공천 등을 청탁한 혐의로 지난달 18일 구속된 김상민 전 부장검사도 이날 함께 기소됐습니다.김 전 검사는 이우환 화백 그림 '점으로부터 No. 800298'을 1억 4천만 원에 구매해 2023년 2월께 김 여사에게 전달하면서 작년 4·10 총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)를 받습니다.혐의가 성립하려면 공직자였던 윤석열 전 대통령을 수수자로 적용해야 하나, 그가 소환조사를 거부하는 터라 민간인 신분이지만 배우자인 김 여사에게 수수자로 혐의를 적용했습니다.김 여사는 실제로 총선을 앞두고 창원 의창구를 지역구로 둔 김영선 전 의원 측에 '창원 의창구에서 김상민 검사가 당선될 수 있도록 지원하라'는 취지로 압박을 넣은 것으로 알려졌습니다.김 전 검사는 결국 공천 심사 과정에서 탈락(컷오프)했으나 넉 달 만인 작년 8월 국가정보원 법률특보에 임명됐습니다.특검팀은 이때도 김 여사가 영향력을 행사한 게 아닌지 의심하고 있습니다.김 전 검사는 작년 총선 출마를 준비하면서 사업가 김 모 씨 측으로부터 선거용 차량 대여비 등 4천200만 원을 대납받은 혐의 (정치자금법 위반)도 있습니다.