"40여 년간 불법으로"…불암산 일대 '굿당' 철거

경기도 남양주 불암산에는 무속인들이 불법으로 만들어놓은 '굿당'이 무려 50곳이 넘습니다. 남양주시가 이런 불법 굿당을 모두 철거하고 훼손된 자연환경을 복구하겠다고 나섰습니다.



유영수 기자가 취재했습니다.



경기도 남양주시 불암산 중턱, 중장비가 불법 건축물을 철거하고 있습니다.



이 가 건물은 무속인들이 산을 무단으로 점거해 만든 굿당입니다.



불암산 일대에 굿당이 생긴 것은 지난 1980년대 중반부터입니다.



무속인들은 40여 년 동안 이곳에서 대낮에도 징을 치거나 춤을 추기도 하며, 무속 행위를 벌였습니다.



[전혜승/경기도 남양주시 별내동 : 아이들하고 산책을 하는데 아이들이 일단 보기에도 혐오스럽고, 또 무섭기도 하고 그러니까 중간에 아이들이 또 돌아가자고 하고 그런 부분들이 많이 애로사항이 있었습니다.]



특히 무속인들이 촛불을 켜두거나, LPG 가스통 등 조리나 취사시설을 무단 설치해 산불의 위험성이 높은 상태였습니다.



남양주시는 이런 상황이 이어지자 지난달 행정대집행을 통해 철거에 착수했습니다.



대상은 불법 설치물 55곳이며, 시청 직원과 소방대, 경찰까지 동원됐습니다.



[정보영 팀장/남양주시 도시건축과 : 기계가 산속까지 들어갈 수 없어서 열 명을 두 팀으로 나눠서 건물 하나씩 하나씩 달려들어서 해체하고, 등짐으로 내려오고….]



남양주시는 철거 후 자연을 되살려 시민들의 품으로 되돌려준다는 방침입니다.



[주광덕/남양주시장 : 훼손된 자연환경을 다 복구해서 시민들의 맨발걷기 길이나 시민들이 여기서 힐링하고 치유할 수 있는 또 다른 명소로 만들도록 하겠습니다.]



시는 철거 후 일대를 주기적으로 순찰하고, 시민 들의 신고도 받을 계획이라고 밝혔습니다.



(화면제공 : 남양주시, 영상취재 : 인필성)