'자연을 맛보다, 바다를 맛나다'…"남도 음식 한 곳에"

<앵커>



30여 년을 이어온 남도음식큰잔치가 마침내 정부 승인을 받은 국제 미식테마행사로 첫 발을 내딛었는데요. 2025 남도국제미식산업박람회가 '자연을 맛보다, 바다를 맛나다'를 주제로 어제(1일) 개막돼 오는 26일까지 목포 문화예술회관 일대에서 펼쳐집니다.



추석 연휴를 끼고 열리는 남도국제미식박람회를 고익수 기자가 소개합니다.



<기자>



목포 갓바위 앞바다와 맞은편의 입암산을 배경으로 남도 음식에 관한 모든 것이 한데 모였습니다.



정부가 승인한 첫 국제 미식테마행사로 선을 보인 박람회장에는 오픈과 동시에 방문 행렬이 이어지고 있습니다.



전남도내 22개 시군의 특색있는 음식과 발효식품을 활용한 음식 명인들의 작품에선 눈을 뗄 수가 없습니다.



천일염과 전통 장류 등 남도 음식의 깊이를 책임지는 식재료도 체험 방식으로 소개되고 있습니다.



특히 아세안 10개국이 참여해 운영되는 미식 레스토랑은 국제박람회의 성격을 잘 보여주고 있습니다.



[친리/필리핀 셰프 : 아시아센터라는 국제기구와 함께 미식박람회에 참여하게 됐는데요. 특히 아도보를 선정했는데, 아도보는 필리핀의 대표 가정식입니다.]



남도의 맛을 한자리에서 즐길 수 있는 미식 파티와 다양한 부대행사가 박람회 기간 내내 이어집니다.



[홍양현/남도국제미식박람회 사무국장 : 해외 13개국 셰프들이 남도 전통장을 주제로 경연을 펼치게 됩니다. 이 밖에도 남도 주류페스타, 소금박람회, 김밥페스티벌 등이 계속 개최됩니다.]



18개의 컨테이너 식당이 들어선 남도 미식로드는 그냥 지나칠 수 없는 코스.



젊은 세대에 맞춰 새롭게 시도한 남도 음식을 바다를 바라보며 즐길 수 있습니다.



[이용진·진솔/곡성군 셰프 : 기왕이면 곡성도 홍보하고 남도(음식의 맛)도 살려보자. 우리 젊은 청년들이 참여한다는 거에 굉장히 힘을 받으시더라고요. 그 에너지를 전하고자 참여하게 됐습니다.]



남도미식의 가치 활용과 산업적 가능성을 인정받아 국제행사로 첫 발은 내딛은 남도미식산업박람회.



1주일간의 긴 추석 연휴를 지나 오는 26일까지 맛의 수도 목포에서 전혀 새로운 미식의 세계를 펼쳐낼 예정입니다.



(영상취재 : 김종원 KBC)



KBC 고익수