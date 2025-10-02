뉴스

"서울 한복판서?" 발칵…'횡설수설' 투숙객 정체

SBS 뉴스
작성 2025.10.02 17:25 수정 2025.10.02 17:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
SNS를 통해 오늘(2일) 하루 관심사와 누리꾼들의 반응을 알아보는 <오! 클릭> 시간입니다.

서울 도심의 한 호텔에서 경찰 신고 소동이 벌어졌습니다.

그런데 신고자의 정체가 놀라웠다는데요.

<오! 클릭> 첫 번째 검색어는 '호텔에 나타난 수상한 투숙객'입니다.

지난달 서울의 한 호텔, 한 남성이 투숙하겠다며 체크인을 합니다.

그리고 남성이 입실한 지 약 30분 후 경찰이 호텔에 출동했는데요.

112에 신고한 후 연락이 두절된 신고자를 찾아온 겁니다.

경찰은 위험 상황 발생 대비를 위해 호텔 수색에 나섰고 곧 문제의 신고자를 찾을 수 있었는데요.

그런데 이 신고자, 계속해서 횡설수설하는 게 뭔가 이상했습니다.

게다가 위험한 물건까지 소지한 상태였습니다.

결국 경찰은 신고자를 보호 조치하기로 했는데요.

그런데 지구대로 데려가는 과정에서 신고자에게서 이상한 소지품을 발견했습니다.

포일에 싸여 담뱃갑에 든 이것, 확인해 보니 마약이었습니다.

알고 보니 신고자는 마약 투약 후 호텔에 입실해 환각 상태에서 112 신고를 한 것이었는데요.

조사 결과 마약 복용으로 처벌받은 지 5개월도 되지 않아 또다시 마약에 손을 댄 것으로 드러났습니다.

영상을 본 누리꾼들은 "요즘은 뭔가 이상하다 싶으면 십중팔구 약이네" "서울 한복판에서 어떻게 이런 일이 생기나" "마약 수사 전문 인력의 대거 증원이 시급하다" 등의 반응을 보였습니다.

(화면 출처 : 송파경찰서)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지