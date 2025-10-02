뉴스

122만 명 투약 가능 코카인 제조…송환된 콜롬비아 기술자 기소

전형우 기자
작성 2025.10.02 15:38 조회수
▲ 고체 코카인

콜롬비아에서 들여온 액상 마약을 국내에서 122만 명이 투약할 수 있는 고체 형태로 만든 기술자가 재판에 넘겨졌습니다.

인천지검 마약범죄 특별수사팀(이승희 부장검사)은 특정범죄가중처벌법상 마약 혐의로 콜롬비아 국적 기술자 A 씨를 구속 기소했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난해 6∼7월 강원도 공장에서 공범들과 함께 고체 코카인 61㎏을 만든 혐의 등을 받고 있습니다.

이는 소매가로 305억 원어치이며 122만 명 동시에 투약할 수 있는 양입니다.

검찰은 국내 코카인 범죄 사상 최대 규모라고 밝혔습니다.

A 씨는 범행 후 콜롬비아로 도주했으나 지난달 범죄인 인도 절차를 거쳐 국내로 송환됐습니다.

앞서 검찰은 공범 8명을 기소했고, 국내 제조 총책(34)과 캐나다 국적의 국내 판매 총책(56)은 각각 징역 25년과 징역 20년을 선고받았습니다.

인천지검 관계자는 "앞으로도 중부지방해양경찰청, 인천경찰청, 관세청 등 관계 기관과 협력해 마약류 대량 밀수를 사전에 차단하겠다"고 말했습니다.

(사진=인천지검 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
