'비서진' 김광규 "장원영·아이유·제니 매니저 하고파" 사심 고백

'비서진' 김광규가 걸그룹 게스트에 대한 욕망을 드러냈다.



2일 오전 서울 중구 명동 커뮤니티하우스 마실에서 열린 SBS 신규 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'(이하 '비서진') 기자간담회에는 출연자 이서진, 김광규와 연출을 맡은 김정욱PD가 참석해 새 프로그램에 대한 기대를 당부했다.



'비서진'은 기존 토크쇼의 틀을 과감히 벗어난 새로운 형식의 예능이다. 배우 이서진과 김광규가 스타들의 하루를 직접 챙기며 일일 매니저로 활약하는 밀착 로드 토크쇼로, 매니저가 아니면 절대 볼 수 없는 스타들의 민낯과 진짜 일상이 공개된다.



'비서진' 이서진과 김광규가 매니저로 나설 첫 회 게스트는 개그우먼 이수지다. 이어 SBS 새 드라마 '키스는 괜히 해서!'의 주역 장기용과 안은진이 출격한다. 또 배우 선우용여, 엄지원의 출연도 예고됐다.



앞으로 어떤 셀럽의 일일 매니저를 하고 싶은지 묻자 이서진은 "의외성이 있으면 좋겠다. 제가 좋아하는 사람이 나오는게 아니라, 잘 모르는 사람이 나오는게 좋을 거 같다"라고 생각을 밝혔다. 그러면서 이서진은 "광규 형은 계속 걸그룹 얘기만 하고 있더라"고 언급했다.



이서진의 폭로에 김광규는 "걸그룹을 원하는 건 아니다. 시청자 분들이 원하지 않을까 싶어서다. TV에 젊은 친구들이 나오면 기분도 좋아지고 젊어지는 거 같지 않나. 그래서 말하는 거지, 제 사심은 아니다. 걸그룹 아니고, 보이그룹도 괜찮다. 갓세븐, 동방신기도 좋다"라고 해명했다.



그러자 다시 이서진이 나섰다. 이서진은 "광규 형이 계속 거짓말을 한다. '장원영 만나고 싶다'고 매일 장원영 얘기만 한다"라고 거듭 폭로했다.



결국 김광규는 솔직한 속내를 드러냈다. 그는 초대하고 싶은 게스트로 "장원영, 아이유, 블랙핑크 제니 씨"라고 구체적으로 밝혔다. 그러면서 "H.O.T.도 괜찮다"라며 마지막까지 사심을 포장해 웃음을 자아냈다.



'비서진'은 오는 3일 밤 9시 50분 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)