이 대통령 "지금은 격변의 시대…해외 국민·동포 안전 지키겠다"

▲ 이재명 대통령이 2일 서울 광진구 그랜드워커힐서울 호텔에서 열린 제19회 세계한인의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다.

이재명 대통령이 "해외에 계신 우리 국민과 동포 모두의 권익과 안전을 지키는 일에 더욱 힘을 쏟겠다"고 말했습니다.이 대통령은 서울 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 제19회 '세계한인의 날' 기념식에 참석해 "우리 모두는 지금 대전환의 길목에서 새로운 도전이 몰아치는 격변의 시대를 살고 있다"며 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 "그러나 대한민국 국민과 동포는 위기 앞에서 단단히 뭉쳤고, 도전 앞에서 늘 강했다"며 "5천만 국민과 700만 동포가 하나로 마음을 모으면 우리는 이 위기를 이겨내고 더 큰 도약을 확실히 얻어낼 것"이라고 강조했습니다.이어 이 대통령은 "국민 주권을 되찾은 광복 80주년에 여러분과 한자리에서 대한민국의 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있어 무한한 영광"이라며 "(일제 강점기) 임시정부를 돕고 독립자금을 마련한 동포들의 뜨거운 애국심이 있었기에 빼앗긴 빛을 되찾은 것"이라고 말했습니다.또 "오늘날 K팝·K푸드·K드라마를 전 세계에 알리는 위대한 동포들, 각국 정부와 민간 분야에서 리더십을 발휘하는 동포들이 대한민국의 대표 얼굴이자 브랜드"라고 격려했습니다.아울러 "동포사회의 염원인 복수국적 연령 하향 문제를 해결하기 위해 사회적 공감대를 바탕으로 지혜를 모아나겠다"고 약속했습니다.그동안 재외동포들은 현재 65세로 규정돼 있는 복수국적 허용 연령 기준을 완화해 경제활동이 가능한 시기에 복수국적을 취득할 수 있도록 해 달라고 요구해 왔습니다.이와 함께 이 대통령은 재외국민이 투표에 더 쉽게 참여할 수 있도록 제도 개선에 나서겠다는 생각도 드러냈습니다.이 대통령은 "(재외동포들이) 비행기를 타고 가서 투표했다는 얘기를 듣는다"며 "임시 고용을 해서라도 투표를 최대한 쉽게 가까이서 하도록 돕거나, 우편투표 등의 방법을 도입해야 하는데 여기에 논란이 많은 것도 사실"이라고 언급했습니다.그러면서 "여러분이 대한민국의 주권을 가진 국민이 아닌가"라며 "힘을 모아 뒷받침해 주면 이른 시일 안에 제도 개혁이 가능할 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 "최근에 해외 출장을 가보니 동포 여러분이 한인회 등 조직을 만드는 데 정부가 아무런 도움을 주지 않는다고 얘기하더라"며 "여러분도 국민인데 당연히 지원을 해드려야 한다. 영사 기능을 강화해 단순한 민원 처리를 넘어 교민을 향한 충심이 제대로 발휘되도록 하겠다"고 말했습니다.이 대통령은 "무수한 역경을 기회로 바꾼 동포 여러분은 조국의 미래를 밝히는 등불"이라며 "더 자유롭고 평화로운 세계를 향해 대한민국이 당당히 여러분과 손잡고 앞서가겠다"고 했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)