송언석 "여야 의사일정·안건 합의하면 '필버' 이유 없어"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 추석 연휴 시작을 앞둔 2일 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

송언석 국민의힘 원내대표는 오늘(2일) 비쟁점 법안을 포함한 전면적인 필리버스터 (무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해) 추진 여부와 관련해 "의사일정과 안건에 대해 여야가 합의한다면 필리버스터를 할 이유가 전혀 없다"고 말했습니다.송 원내대표는 오늘 국회에서 추석 연휴를 앞두고 연 기자간담회에서 "한가위 연휴를 앞두고 마지막으로 정부·여당에 호소한다. 향후에는 합의된 일정과 안건으로 본회의를 열어주시길 바란다"고 밝혔습니다.이어 "모든 법안에 필리버스터를 할 계획이 있느냐"는 질문에 "답변드리지 않겠다. 원내 협상과 관련한 중요한 전략이기에 언급하는 게 적절치 않다"고 답했습니다.송 원내대표는 "야당도 즐거워서 필리버스터 하는 게 아니라는 것을 잘 아실 것"이라며 "절대다수를 점하는 여당에 '합의된 안건만 본회의에 올려 처리하자, 국회에서 실종된 합의 정신을 되찾자'는 점을 호소하고 울부짖고 있다고 말씀드리겠다"고 말했습니다.국민의힘은 비쟁점 법안에 관해서도 필리버스터를 하는 것을 검토하고 있습니다.송 원내대표는 김건희특검 파견 검사들이 수사·기소 분리를 뼈대로 한 정부조직법 개정안이 통과된 상황에서 특검 파견 검사가 공소 유지까지 맡는 것은 옳지 않다고 주장하며 원대복귀를 요청한 데 대해 "문제의식은 극히 옳다"고 말했습니다.그러면서 "수사와 기소 분리를 위해 검찰청이 해체돼야 한다면 수사권과 기소권을 모두 쥔 특검이 가장 먼저 해체돼야 한다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)