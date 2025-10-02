수영 이주호, 쇼트코스 배영 200ｍ 한국 신기록으로 우승

▲ 쇼트코스 남자 배영 200m에서 한국신기록으로 호주대회 우승을 차지한 이주호

롱코스(50ｍ)와 쇼트코스(25ｍ) 남자 배영 200ｍ 한국기록을 모두 보유한 이주호가 1년 만에 쇼트코스 한국기록을 새로 썼습니다.이주호는 호주 멜버른에서 열린 2025 호주 쇼트코스 선수권대회 남자 배영 200m 결승에서 1분 51초 24의 한국 신기록으로 금메달을 차지했습니다.지난해 10월 싱가포르에서 열린 2024 국제수영연맹 경영 월드컵 3차 대회에서 세운 자신의 최고 기록이자 종전 쇼트코스 한국기록(1분 52초 85)을 1년 만에 1초 61 단축했습니다.이주호를 포함한 경영 국가대표 6명은 지난달 7일 멜버른으로 4주간의 국외 훈련을 떠나 2016년 리우데자네이루 올림픽에서 영국이 단체전 은메달 2개를 획득하는 데 일조한 졸 핀크, 닉 베리아데스 코치의 지도를 받았습니다.이들은 귀국 전 훈련 성과 점검 차 이번 호주 대회에 출전했습니다.이주호 외에도 조성재가 남자 평영 100ｍ에서 1위(58초 65), 지유찬이 남자 자유형 50ｍ에서 1위를 차지했고 김승원은 여자 배영 50ｍ에서 3위(27초 15)에 올랐습니다.배영이 주 종목인 윤지환은 남자 자유형 50ｍ에서 6위(22초 25)에 자리했습니다.1년 만에 쇼트코스 한국기록을 새로 쓴 이주호는 대한수영연맹을 통해 "작년에 경신했던 한국기록을 1초 61이나 단축해 너무 만족한다"며 "항상 단점이라고 생각했던 스타트 후와 턴 이후의 돌핀 동작을 보완하기 위해 계속 노력 중인데 이 부분을 신경 쓰며 훈련 삼아 출전한 것이 앞으로 롱코스 기록 단축에도 좋은 영향을 줄 것 같다"라고 말했습니다.그는 "다음 롱코스 대회에서는 더 좋은 기록으로 이번 전지훈련의 성과를 증명할 수 있길 기대한다"고 덧붙였습니다.호주 훈련을 마무리한 경영 대표팀은 3일 오전 인천공항을 통해 귀국할 예정입니다.(사진=대한수영연맹 제공, 연합뉴스)