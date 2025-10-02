틱톡에 뜬 '365센터' 사칭 광고…개인정보·돈 노린다

▲ '온라인피해365센터' 사칭 주의

온라인상 각종 피해에 대한 대국민 상담을 진행하는 '온라인피해365센터'를 사칭한 계정으로 금전사기를 시도하는 사례가 다수 발생해 각별한 주의가 요구됩니다.방송미디어통신위원회(방미통위)와 한국정보통신진흥협회(KAIT)는 최근 틱톡 등 SNS에서 '온라인피해365센터' 사칭 계정을 이용해 상담하려는 피해자들을 속여 개인정보와 금전을 요구하는 금전사기 시도가 여러 차례 벌어졌다며 오늘(2일) 주의를 당부했습니다.사칭 계정은 틱톡 등에 365센터를 사칭해 온라인 피해 상담 광고를 올려 이를 본 피해자가 상담요청을 하면 365센터 소속 변호사라며 연락처를 알려 줍니다.그 뒤 피해자가 가짜 변호사와 1:1 메신저 상담을 진행하면 국가안보센터나 국가보안기술센터를 연계해 준다는 등의 명목으로 거액의 송금을 요구하는 수법을 사용하는 것으로 나타났습니다.방미통위는 지난 9월 한 달 동안 365센터에 접수된 사칭 관련 상담이 17건에 이른다고 전했습니다.이 가운데 일부 이용자는 금전 송금 이후 경찰서에 피해 신고를 한 것으로 확인됐습니다.365센터는 피해자가 365센터 소속 변호사가 있는지 등을 문의하는 과정에서 사칭 사실을 알게 돼 경찰서에 신고·수사 의뢰했습니다.또 해당 사칭 계정을 틱톡에 신고해 즉시 삭제 조치했으며, 상담이용자를 대상으로 카카오 알림톡과 SNS, 홈페이지 등을 통해 사칭 피해주의 안내를 강화하고 있다고 전했습니다.방미통위와 KAIT 등이 2022년 운영을 시작한 365센터는 중고거래 사기 피해나 음식점 별점 테러, 허위 악성 후기 등 온라인상 각종 피해에 대한 대국민 상담센터입니다.피해상담 시 어떠한 경우에도 금전을 요구하지 않으며, 피해신고서 작성 등을 위해 상담원이 아닌 변호사가 상담하거나 1:1 메신저를 통해 개인정보를 요구하지도 않습니다.방미통위는 365센터 사칭 의심광고를 발견할 경우 즉시 해당 계정을 SNS 고객센터에 신고하고, 사칭 계정에 상담 관련 메시지를 보내지 않도록 주의해야 한다고 강조했습니다.(사진=방송미디어통신위원회 제공, 연합뉴스)