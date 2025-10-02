[뉴블더] 지드래곤 주연 APEC 홍보영상 공개

이번 달 31일부터 이틀 동안 경주에서 열리는 APEC 정상회의를 앞두고 오늘(2일) 새로운 홍보영상이 공개됐습니다.



각계 스타들과 이재명 대통령이 깜짝 등장해 화제가 되고 있습니다.



APEC 정상회의 준비기획단이 오늘 공개한 홍보 영상입니다.



가수 지드래곤이 조종사 역할을 맡아 주연으로 출연했고요, 박찬욱 감독과 박지성 선수, DJ 페기구, 그리고 안성재 셰프에 이어 걸그룹 아이브의 장원영 씨 모습도 보입니다.



이번 영상에는 이재명 대통령도 항공기의 지상 이동을 유도하는 항공기 유도원으로 2초 정도 등장하는데요.



"혼란을 극복하고 질서 있게 국제사회에 복귀한 대한민국을 은유하는 장면을 표현한 것"이라고 외교부는 설명했습니다.



'세계가 경주로 모인다'는 메시지를 표현한 이번 홍보 영상은 허를 찌르는 광고와 뮤직비디오로 주목받아 온 돌고래유괴단의 신우석 감독이 연출을 맡았습니다.



이 대통령은 오늘 인스타그램에 신우석 감독과의 촬영 모습을 올리기도 했습니다.



이번 영상 제작에는 제작진과 출연진 전원이 개런티 없이 참여해 국가적 행사에 뜻을 같이했다고 외교부는 전했습니다.



