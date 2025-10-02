[뉴블더] 코스피 사상 첫 3,500 돌파…40만닉스·9만전자

개천절인 내일(3일)부터 연휴가 시작됩니다.



주식시장은 오는 9일까지 이어지는 긴 휴장을 앞두고 코스피가 사상 처음으로 3,500을 돌파했습니다.



코스피는 오늘 개장하자마자 오름세로 출발해 종가 기준 전고점과 장중 최고치를 모두 단숨에 뛰어넘었습니다.



오후 3시 현재, 어제보다 2.8% 오른 3,550을 기록하고 있습니다.



뉴욕 증시가 미국 연방 정부의 업무정지가 일시적일 거라는 전망, 그리고 빅테크 기업들의 주가가 크게 오르며 마감한 영향을 받은 것도 있고요, 삼성전자와 SK하이닉스가 미국의 대규모 AI 프로젝트인 스타게이트에 참여하기로 한 것도 지수를 끌어올리고 있습니다.



SK하이닉스는 오늘 10% 넘게 뛰면서 장중 40만 원을 돌파했습니다.



삼성전자도 5% 가까이 올라 9만 전자를 탈환했는데요.



2021년 1월 이후 4년 9개월 만입니다.



보통 긴 휴장을 앞두고는 투자자들이 현금을 좀 확보해 두는 편이어서 상승세가 제한되는 경향이 있는데, 오늘은 좀 다른 모습입니다.



개인들은 어제 1조 원 이상 판 데 이어 오늘도 3조 원 이상 매도했지만, 외국인은 2조 원어치를 사들였습니다.



증권시장은 앞으로 5거래일, 오는 9일까지 휴장인데요.



코스피가 사상 최고치를 경신하고 휴장을 맞게 된 만큼, 연휴가 끝나고도 고공행진이 이어질지 궁금한 시간을 보내게 됐습니다.



