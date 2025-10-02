뉴스

'폭풍성장' 다섯쌍둥이와 군인 부부…후배 오둥이 부모에게 한 조언은?

[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 서혜정 국방부 소령, 오둥이 엄마 / 김진수 육군 17사단 대위, 오둥이 아빠
● 다시 찾아온 '오둥이' 가족

서혜정 국방부 소령, 오둥이 엄마/김진수 육군 17사단 대위, 오둥이 아빠
"아이들 건강한 모습 보여드릴 수 있어서 감사"
"첫째는 그림도 잘 그리고, 글도 잘 써"
"셋째가 엄마를 가장 잘 닮았다"
"국군의 날, 모처럼 부부끼리 데이트하며 즐거운 하루 보내"
"많은 사람이 우리 가족 모두를 응원해 주셔서 감사"
"군에서 다양한 육아 제도 지원해 준다"
"민간인들에게도 도움이 되는 육아 정책이 마련되면 좋을 것 같아"

