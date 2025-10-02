'윤 보석 불허' 법원 "증거 인멸 우려"…재청구 가능성은?

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 윤 전 대통령 보석 불허



양지민 / 변호사

"윤 전 대통령, 보석 재신청 가능하지만 결과는 같을 수 있다"



● '내란 재판' 첫 중계



양지민 / 변호사

"윤 측, 앞으로도 불출석할 확률이 높아 보여"



● "인권 침해" vs "호텔 아냐"



양지민 / 변호사

"윤 뿐만 아니라 모든 피의자가 재판 일정으로 식사 건너뛰기도 해"



● 권성동·한학자 구속 유지



양지민 / 변호사

"권성동, 현금 1억 원 전달받은 혐의 전부 부인"

"특검, 통일교인 국민의힘 경남도당 가입서 수십 개 묶음 발견"

"통일교에 굉장히 불리한 증거물"



