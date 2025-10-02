뉴스

'윤 보석 불허' 법원 "증거 인멸 우려"…재청구 가능성은?

[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 양지민 변호사
--------------------------------------------

● 윤 전 대통령 보석 불허

양지민 / 변호사
"윤 전 대통령, 보석 재신청 가능하지만 결과는 같을 수 있다"

● '내란 재판' 첫 중계

양지민 / 변호사
"윤 측, 앞으로도 불출석할 확률이 높아 보여"

● "인권 침해" vs "호텔 아냐"

양지민 / 변호사
"윤 뿐만 아니라 모든 피의자가 재판 일정으로 식사 건너뛰기도 해"

● 권성동·한학자 구속 유지

양지민 / 변호사
"권성동, 현금 1억 원 전달받은 혐의 전부 부인"
"특검, 통일교인 국민의힘 경남도당 가입서 수십 개 묶음 발견"
"통일교에 굉장히 불리한 증거물"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
