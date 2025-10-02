뉴스

[여담야담] 법원, 윤 보석 청구 기각…"당연한 결과"·"불구속 재판 원칙"

[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이훈기 더불어민주당 의원, 주진우 국민의힘 의원
● 윤 보석요청 기각

이훈기 / 더불어민주당 의원
"윤석열 보석 신청은 국민들이 보편적으로 이해할 수 없는 부분…당연히 기각돼"

주진우 / 국민의힘 의원
"불구속 재판 중 구속된 건 드문 경우…증인심문 마무리되면 불구속 재판해야"

● 윤 '기미상궁' 경호처

이훈기 / 더불어민주당 의원
"경호처, 당시에 윤석열이 다시 대통령 복귀할 수 있을 거라 착각한 듯"

주진우 / 국민의힘 의원
"독극물 검사, 경호 매뉴얼대로 한 것…정치공세 위해 특혜 취급하는 듯" 

