[여담야담] 민주 "'종교단체 동원 의혹' 김경 제명사유 확인"…국힘 "신속 수사해야"

SBS 뉴스
작성 2025.10.02 16:08 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이훈기 더불어민주당 의원, 주진우 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● 전체 녹취 공개

이훈기 / 더불어민주당 의원
"늘어난 민주 당원은 대부분 온라인 가입…민주당은 당원 관리 투명하고 엄격하게 진행"
"김민석, 초대 총리 된 지 3개월밖에 안 돼…지방선거 준비해 집단 입당시킬 리 없어"

주진우 / 국민의힘 의원
"녹취 내용, 너무 구체적으로 설명…대납 시 가입된 사실 모르는 상황도 가능"
"김경 개인적 행위인지 사전 지시 있었는지가 쟁점…김민석이 알고 있었는지 확인 필요"

● 태고종 "사실무근"

이훈기 / 더불어민주당 의원
"'국힘 통일교 집단 입당'과 '김경 의혹'은 천지 차이"

주진우 / 국민의힘 의원
"'통일교 정교유착 의혹'과 같은 강도의 수사 필요"

● 민주, 김경 제명

이훈기 / 더불어민주당 의원
"녹취에 사격연맹 부회장 유도성 질문 많아"

주진우 / 국민의힘 의원
"유도성이었어도 김경이 확실히 의사 표현해"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
