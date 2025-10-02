[여담야담] 민주 "'종교단체 동원 의혹' 김경 제명사유 확인"…국힘 "신속 수사해야"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 이훈기 더불어민주당 의원, 주진우 국민의힘 의원

--------------------------------------------



● 전체 녹취 공개



이훈기 / 더불어민주당 의원

"늘어난 민주 당원은 대부분 온라인 가입…민주당은 당원 관리 투명하고 엄격하게 진행"

"김민석, 초대 총리 된 지 3개월밖에 안 돼…지방선거 준비해 집단 입당시킬 리 없어"



주진우 / 국민의힘 의원

"녹취 내용, 너무 구체적으로 설명…대납 시 가입된 사실 모르는 상황도 가능"

"김경 개인적 행위인지 사전 지시 있었는지가 쟁점…김민석이 알고 있었는지 확인 필요"



● 태고종 "사실무근"



이훈기 / 더불어민주당 의원

"'국힘 통일교 집단 입당'과 '김경 의혹'은 천지 차이"



주진우 / 국민의힘 의원

"'통일교 정교유착 의혹'과 같은 강도의 수사 필요"



● 민주, 김경 제명



이훈기 / 더불어민주당 의원

"녹취에 사격연맹 부회장 유도성 질문 많아"



주진우 / 국민의힘 의원

"유도성이었어도 김경이 확실히 의사 표현해"



(SBS 디지털뉴스편집부)