뉴스

'디펜딩 챔피언' 김아림, LPGA 투어 롯데 챔피언십 첫날 공동 5위

서대원 기자
작성 2025.10.02 14:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'디펜딩 챔피언' 김아림, LPGA 투어 롯데 챔피언십 첫날 공동 5위
▲ 김아림

미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십에서 지난해 우승자인 '디펜딩 챔피언' 김아림이 첫날 공동 5위에 올랐습니다.

김아림은 미국 하와이주 오아후섬 에바비치의 호아칼레이 컨트리클럽에서 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 버디만 6개를 잡아 6언더파를 쳤습니다.

순조로운 출발을 보인 김아림은 단독 선두 이와이 아키에(8언더파·일본)에 2타 뒤진 공동 5위에 이름을 올렸습니다.

김아림은 지난해 11월 열린 롯데 챔피언십에서 우승한 디펜딩 챔피언으로, LPGA 투어 통산 3승을 거뒀고 올 시즌엔 개막전인 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스에서 우승 트로피를 들었습니다.

타이완의 젠페이윈과 호주의 가브리엘라 러플스, 일본의 하타오카 나사가 7언더파로 공동 2위 그룹을 이뤘습니다.

박성현과 황유민이 나란히 보기 없이 버디 5개를 잡아 5언더파 공동 8위에 올랐고, 2022년 대회 우승자인 김효주와 이소미, 이정은(이정은5), 양희영이 4언더파 공동 11위에 자리했습니다.

(사진=R&A 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지