'국립대병원을 지역거점병원으로' 정부·국립대병원 협의체 출범

한승희 기자
작성 2025.10.02 14:00 조회수
▲ 보건복지부 세종청사

국립대병원의 포괄적 발전방안을 논의하기 위한 정부와 국립대병원장 간 협의체가 출범했습니다.

보건복지부는 오늘(2일) 오전 정부 세종청사에서 교육부와 지역 국립대병원이 참여하는 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 1차 회의를 열었다고 밝혔습니다.

이날 회의는 이형훈 복지부 2차관이 주재하고 정통령 공공보건정책관, 김홍순 교육부 의대교육지원관과 각 권역을 대표하는 충남대병원·경북대병원·전북대병원·강원대병원 병원장 등이 참석했습니다.

현재 정부는 국정과제로 지역·필수·공공의료 강화를 위해 국립대병원을 지역 거점병원으로 육성하는 방안을 추진하고 있습니다.

첫 회의에서는 그 간의 소통 경과와 함께 국립대병원의 임상·교육·연구 기능 강화를 위한 지원방안을 논의했습니다.

정부와 국립대병원은 앞으로 2주 간격으로 협의체를 운영해 지역·필수·공공의료 강화를 위한 국립대병원 발전 방안을 마련할 계획입니다.

이 차관은 "정부와 국립대병원은 지역의료를 살리기 위해 국립대병원 역량을 강화해야 한다는 목적의식을 공유하고 있다"며 "국립대병원이 지역 내 리더십을 발휘할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=보건복지부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
