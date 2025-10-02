'국립대병원을 지역거점병원으로' 정부·국립대병원 협의체 출범

▲ 보건복지부 세종청사

국립대병원의 포괄적 발전방안을 논의하기 위한 정부와 국립대병원장 간 협의체가 출범했습니다.보건복지부는 오늘(2일) 오전 정부 세종청사에서 교육부와 지역 국립대병원이 참여하는 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 1차 회의를 열었다고 밝혔습니다.이날 회의는 이형훈 복지부 2차관이 주재하고 정통령 공공보건정책관, 김홍순 교육부 의대교육지원관과 각 권역을 대표하는 충남대병원·경북대병원·전북대병원·강원대병원 병원장 등이 참석했습니다.현재 정부는 국정과제로 지역·필수·공공의료 강화를 위해 국립대병원을 지역 거점병원으로 육성하는 방안을 추진하고 있습니다.첫 회의에서는 그 간의 소통 경과와 함께 국립대병원의 임상·교육·연구 기능 강화를 위한 지원방안을 논의했습니다.정부와 국립대병원은 앞으로 2주 간격으로 협의체를 운영해 지역·필수·공공의료 강화를 위한 국립대병원 발전 방안을 마련할 계획입니다.이 차관은 "정부와 국립대병원은 지역의료를 살리기 위해 국립대병원 역량을 강화해야 한다는 목적의식을 공유하고 있다"며 "국립대병원이 지역 내 리더십을 발휘할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔습니다.(사진=보건복지부 제공, 연합뉴스)