미 육군장관 "북중은 기본 위협…최첨단 배치 원해"

▲ 대니얼 드리스콜 미국 육군장관(왼쪽)과 윌리엄 테일러 미8군 사령관 직무대행이 1일 경기도 평택시 캠프 험프리스에서 미디어 간담회를 하고 있다.

취임 후 처음으로 방한한 대니얼 드리스콜 미 육군 장관이 북한과 중국을 모두 주요한 위협으로 규정하면서 한미 동맹과 주한미군의 역할을 강조했습니다.드리스콜 장관은 어제 경기도 평택 캠프 험프리스 미8군 본청사에서 기자들과 만나 주한 미군의 주 임무가 북한과 중국 가운데 어느 쪽을 더 겨냥하고 있는지를 묻는 질문을 받고 "이 동맹의 정말 놀라운 점은 두 가지 위협 모두에 대응하는 데 있어 수십년 간 지속되어 온 이 파트너십이 매우 중요하는 것"이라고 말했습니다.드리스콜 장관은 이어 "우리는 한국군에 의지할 수 있길 원하며 그렇게 할 수 있다는 것을 알고 있다"면서 "전 세계 다른 동맹들에게 항상 같은 신뢰를 가진다고 말할 수는 없다"고 말했습니다.주한미군과 한미 동맹의 성격에 있어 대북 억제 역할을 강조하는 우리 정부와 달리 대중 견제 성격에 방점을 찍고 한국 정부의 역할을 기대하는 미국 정부의 입장이 반영된 발언입니다.드리스콜 장관은 미국의 차세대 방공체계인 '간접화력방어능력'(IFPC·Indirect Fire Protection Capability)이 최근 주한미군에 처음으로 배치된 것으로 확인된 것에 대해서는 최첨단 무기 체계의 한반도 배치 의지를 확인했습니다.드리스콜 장관은 "트럼프 대통령과 헤그세스 (전쟁부) 장관이 말했듯이, 우리의 주요 위협(pacing threat)은 이 지역에 있다. 이러한 위협을 완화하기 위해서는 지금 우리가 보유하고 있는 것과 같은 강력한 파트너십과 동맹이 반드시 필요하다"면서 "우리는 이 관계에 투자하며 최첨단 장비들을 우리 장병들과 동맹에 주어지게 할 것"이라고 말했습니다.그러면서 "앞으로도 이러한 움직임이 이 지역에서 계속 확대될 것이라고 기대한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)