뉴스

"3번 정답!" 전세사기 막아라…대학생들과 퀴즈대회

최호원 기자
작성 2025.10.02 12:46 수정 2025.10.02 12:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

경기도가 대학생들을 대상으로 전세 사기를 막기 위한 '퀴즈대회'를 열었습니다. 전세나 월세 계약 시 반드시 알아야 할 상식들을 알려주는 행사였는데, 반응이 뜨거웠습니다.

보도에 최호원 기자입니다.

<기자>

경기대 수원캠퍼스에서 열린 '전세사기 제로! 퀴즈대회' 현장입니다.

부동산학과 교수와 공인중개사, 그리고 전세사기 피해 학생들까지 모두 한자리에 모였습니다.

첫 번째 문제는 부동산 거래 시 기본에 관한 겁니다.

[오지헌/사회자 : 전셋집을 알아볼 때 가장 먼저 확인해야 할 일은? 3번 정답! 정답입니다. 제일 빨랐어요. '등기부등본을 떼어본다' 맞습니다. 축하드립니다.]

전세사기에 속지 않기 위해서는 집주인에 대해서도 알아봐야 합니다.

[오지헌/사회자 : 집주인의 신용상태를 알 수 있는 방법은? 1번 집주인의 신분증을 찍어둔다. 2번 등기부등본의 채무상태와 금융기관 근저당 설정을 확인한다.]

참석한 전문가들은 부동산 서류에서 확인해야 할 내용을 구체적으로 알려줍니다.

[기승일/한국부동산중개협회 영통지회장 : 그 집에 빚이 얼마나 있는지에 대한 내용이 가장 중요하겠습니다. 건축물대장에 위반 건축물로 등재가 돼 있으면 여러분들 보증보험 가입이 불가합니다. 국세 납세증명서나 지방세 납세 증명서로 임대인이 체납 세금이 있는지까지 여러분들이 반드시 꼼꼼히 챙겨보셔야 할 것 같고요.]

계약서에 반드시 넣어야 할 특약들도 챙겨야 하는데, 전세자금 대출이나 전세보증 보험 가입이 불가능할 경우 계약을 해제할 수 있고, 잔금 전에 소유권 변경을 금지하고, 세금 체납 시에는 임차인에게 알려줘야 한다는 내용 등입니다.

[서종환/경기도 부동산관리팀장 : 계약 후에는 반드시 해야 되는 조치들이 있어요. 확정일자 받는 것, 이사 당일에 전입신고하는 것, 이렇게 꼭 지키시기를 말씀을 좀 드립니다.]

전국의 전세사기 피해자는 3만 3천978명.

경기도는 믿을 수 있는 도내 부동산 중개사무소에 '안전 전세 지킴이' 마크를 발급하고, 부동산 거래 시 임차인들이 주의사항을 직접 확인할 수 있도록 '경기도형 임차인 체크리스트'를 반드시 작성하도록 권고하고 있습니다.

(영상취재 : 설치환, 화면제공 : 경기도청)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지