뉴스

롯데카드 "민감정보 유출 고객 79% 카드 재발급·비번 변경"

하정연 기자
작성 2025.10.02 11:40 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
롯데카드 "민감정보 유출 고객 79% 카드 재발급·비번 변경"
▲ 롯데카드 본사에 마련된 카드센터 상담소

롯데카드가 해킹 사고로 민감정보가 유출돼 부정사용 피해 가능성이 있는 고객 28만 명 중 79%인 약 22만 명을 대상으로 카드 재발급 신청과 비밀번호 변경, 카드 정지 및 해지 등 조치를 했다고 2일 밝혔습니다.

이중 카드 재발급 신청은 약 21만 건이고 완료는 약 20만 건입니다.

롯데카드는 추석 연휴 이후에도 보호조치가 이뤄지지 못한 고객과 관련해서는 해당 카드의 비대면 온라인 결제를 일괄 선 거절하는 방식으로 전환해 부정 결제를 차단할 방침입니다.

해당 고객을 대상으로 추가 안내 문자 및 전화를 계속해 카드 재발급 조치가 신속하게 이뤄지도록 하겠다고 밝혔습니다.

고객정보가 유출된 전체 고객 297만 명 중에는 약 142만 명(48%)을 대상으로 조치했다고 밝혔습니다.

롯데카드는 이 가운데 민감정보가 유출되지 않은 269만 명은 유출된 정보만으로는 카드 부정사용 발생 가능성이 없다고 덧붙였습니다.

지난달 1일부터 전날까지 롯데카드 전체 재발급 신청은 약 116만 건이며 이 중 약 88만 건이 재발급이 완료됐습니다.

나머지 약 28만 건은 추석 연휴가 끝나는 주말까지 완료할 예정이라고 롯데카드는 밝혔습니다.

롯데카드는 현재까지 이번 해킹 사고로 인한 부정사용 시도나 실제 소비자 피해로 이어진 사례는 확인되지 않았다고 밝혔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지