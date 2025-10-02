롯데카드 "민감정보 유출 고객 79% 카드 재발급·비번 변경"

▲ 롯데카드 본사에 마련된 카드센터 상담소

롯데카드가 해킹 사고로 민감정보가 유출돼 부정사용 피해 가능성이 있는 고객 28만 명 중 79%인 약 22만 명을 대상으로 카드 재발급 신청과 비밀번호 변경, 카드 정지 및 해지 등 조치를 했다고 2일 밝혔습니다.이중 카드 재발급 신청은 약 21만 건이고 완료는 약 20만 건입니다.롯데카드는 추석 연휴 이후에도 보호조치가 이뤄지지 못한 고객과 관련해서는 해당 카드의 비대면 온라인 결제를 일괄 선 거절하는 방식으로 전환해 부정 결제를 차단할 방침입니다.해당 고객을 대상으로 추가 안내 문자 및 전화를 계속해 카드 재발급 조치가 신속하게 이뤄지도록 하겠다고 밝혔습니다.고객정보가 유출된 전체 고객 297만 명 중에는 약 142만 명(48%)을 대상으로 조치했다고 밝혔습니다.롯데카드는 이 가운데 민감정보가 유출되지 않은 269만 명은 유출된 정보만으로는 카드 부정사용 발생 가능성이 없다고 덧붙였습니다.지난달 1일부터 전날까지 롯데카드 전체 재발급 신청은 약 116만 건이며 이 중 약 88만 건이 재발급이 완료됐습니다.나머지 약 28만 건은 추석 연휴가 끝나는 주말까지 완료할 예정이라고 롯데카드는 밝혔습니다.롯데카드는 현재까지 이번 해킹 사고로 인한 부정사용 시도나 실제 소비자 피해로 이어진 사례는 확인되지 않았다고 밝혔습니다.