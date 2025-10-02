'안성 교량 붕괴' 현대엔지니어링 현장소장·법인 등 11명 기소

▲ 지난 2월 25일에 발생한 안성 고속도로 건설현장 붕괴사고 현장

이미지 확대하기

이미지 확대하기

10명의 사상자를 낸 경기 안성시 서울세종고속도로 공사장 교량 구조물 붕괴 사고 책임자인 현대엔지니어링 및 하청업체 현장소장 등 9명과 회사법인 2곳이 재판에 넘겨졌습니다.수원지검 평택지청 형사2부(김경목 부장검사)는 산업안전보건법 위반 및 업무상 과실치사상 등 혐의로 원청업체 현대엔지니어링 현장소장과 하청업체 장헌산업 현장소장 등 2명을 구속 기소했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.또 업무상 과실치사상 혐의로 발주처인 한국도로공사 감독관 3명, 현대엔지니어링 공사팀장 및 팀원 등 3명을 불구속 기소했습니다.장헌산업 대표와 회사법인은 건설기술진흥법 및 산업안전보건법 위반 등 혐의로, 현대엔지니어링 법인은 산업안전보건법위반 혐의로 각각 불구속 기소됐습니다.이들은 지난 2월 25일 경기 안성시 서운면 서울세종고속도로 천안∼안성 구간 9공구 청룡천교 건설 현장에서 거더(교각과 교각 사이 교량 상판을 지지하는 철제 구조물·빔)가 붕괴해 근로자 4명이 숨지고 6명이 다친 사고에서 안전수칙 위반 및 주의의무를 다하지 않은 혐의를 받습니다.사고는 백런칭 작업 중 런처(거더를 인양·이동 및 거치하는 장비) 지지대의 무게중심 이동으로 거더에 편심하중이 발생해 런처가 전도하면서 발생했습니다.백런칭은 거더 설치 완료 후 런처를 후방으로 이동시키는 작업이며, 런처의 전·후방 지지대를 거더 위에서 번갈아 뒤로 옮기는 방식으로 진행합니다.검찰은 사고 공사 현장인 청룡천교가 종·횡 방향으로 내리막 등 경사가 있고, 거더 배치가 곡선 형태인 곡선교이며, 교각과 거더가 비 직각으로 배치된 사교 형태로 설계된 점 등 구조적으로 복합적인 힘을 받는 특성이 있음에도 이들이 산업안전보건기준에 관한 규칙을 어긴 채 공사한 것으로 확인했습니다.관련 법률에 따르면 백런칭 전 구조적 안정성을 검토하고, 백런칭에 대한 작업계획을 수립해 이에 따라 작업해야 합니다.또 설계도 등에 따라 와이어, 스크루 잭 등 전도 방지 장치를 설치하고 이를 유지할 의무가 있습니다.그러나 장헌산업은 별도의 구조 검토를 실시하거나 작업계획을 수립하지 않았으며, 작업 편의와 부품 재사용 목적으로 전동 방지 장치를 조기에 철거한 상태에서 백런칭 작업을 진행한 것으로 조사됐습니다.발주청 및 원청업체 역시 하청이 제출한 계획서에 백런칭에 대한 내용이 부재했음에도 그대로 승인하고 전도 방지 장치 조기 철거 사실을 묵인하거나, 그 사실을 1개월 이상 발견하지 못하는 등 관리·감독을 소홀히 한 혐의를 받습니다.검찰 관계자는 "공사에 이용된 런처의 무게는 약 400톤이고 후방이 전방보다 19톤가량 무거운 특성이 있다. 특히 백런칭은 전도 위험성이 더욱 큰 상황이었다"며 "하청업체는 '그동안 해오던 방식으로 아무런 문제가 없었다'며 '관행'이라는 이름으로 안전수칙을 무시했고 발주처와 원청은 관리, 감독을 소홀히 했다. 이들의 과실이 경합해 발생한 명백한 인재"라고 설명했습니다.검찰은 원청 및 하청업체에 대한 중대재해처벌법 위반 혐의에 대해서도 계속 수사할 방침입니다.(사진=수원지검 평택지청 제공, 연합뉴스)