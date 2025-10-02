한복으로 빛나는 박보검…추석에 뉴욕 타임스스퀘어 전광판 장식

▲ 한복 자태 뽐낸 배우 박보검

한복을 입은 배우 박보검 영상이 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판을 장식합니다.문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원은 한복 홍보사업인 '한복웨이브'의 일환으로 제작한 박보검의 한복 화보 영상을 추석 당일인 6일 뉴욕 맨해튼 타임스스퀘어 전광판에 공개한다고 밝혔습니다.같은 날 서울 명동 신세계스퀘어를 비롯해 이탈리아 밀라노 두오모 광장, 일본 도쿄 신주쿠, 프랑스 파리 시타디움 코마르탱의 전광판에서도 이 영상이 공개됩니다.화보 영상과 함께 6일부터 문체부와 공진원 공식 누리소통망(SNS)을 통해 화보 사진과 인터뷰 영상도 확인할 수 있습니다.다음 달 15일부터 내년 2월 11일까지 옛 서울역사인 문화역서울284에서 열리는 '고혹의 선, 위엄의 결' 전시에서는 실물 한복을 만날 수 있습니다.한복 화보집 실물은 10일 유명 패션잡지 하퍼스바자 코리아 '스페셜 에디션'을 통해 출간될 예정입니다.올해로 6회째인 한복웨이브는 한류 예술인들과 협업해 한복의 매력을 국제사회에 알리고 역량 있는 한복 브랜드의 해외 진출을 돕는 사업입니다.지난해에는 배우 김태리, 2023년에는 배우 수지, 2022년에는 전 피겨스케이트 선수 김연아가 참여했습니다.올해는 공모를 거쳐 선정된 4개 국내 한복 브랜드가 박보검과 함께 전통의 멋과 현대적 감각을 결합한 한복 디자인을 완성했습니다.이정미 문체부 문화정책관은 "전통문화가 대중문화와 결합해 세련된 멋을 보여주는 것이 최근 한류의 흐름"이라며 "한류 스타 박보검 배우와 함께 현대 남성 한복의 아름다움이 세계로 알려지길 바란다"고 말했습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)