뉴스

민주, '관례 깨고' 국감 기간 본회의 제안…"민생법안 처리 시급"

손기준 기자
작성 2025.10.02 11:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
민주, '관례 깨고' 국감 기간 본회의 제안…"민생법안 처리 시급"
▲ 29일 더불어민주당을 중심으로 한 의원들이 4박 5일간의 필리버스터(무제한 토론)을 거쳐 5개의 법안 처리를 끝낸 뒤 본회의장을 떠나고 있다.

민주당은 오늘(2일) 국민의힘에 국회 국정감사 기간 중 민생 법안 처리를 위해 본회의를 열자고 제안했습니다.

통상 국감 기간엔 본회의를 열지 않는 게 관례지만, 법안 처리를 위해선 추석 연휴 직후 본회의를 여는 게 타당하다는 판단을 내린 것으로 보입니다.

박수현 수석대변인은 오늘 최고위원회의 이후 취재진에게 "국감 기간이지만 관례에 얽매이지 말고 본회의에서 비쟁점 민생 법안이 꼭 처리되길 바란다"고 말했습니다.

그러면서 "이번 본회의뿐 아니라 지난번 본회의 때도 처리하지 못하고 넘겨온, 국민이 목 빠지게 기다리는 법안이 70건에 달한다"며 "추석 민심을 정확히 듣고 본회의 일정에 여야가 합의하길 바란다"고 덧붙였습니다.

민주당에 따르면 현재 '응급실 뺑뺑이 방지법'으로 불리는 응급의료법 개정안 등 민생 법안 69건이 본회의 통과만을 기다리고 있습니다.

민주당이 정부조직법을 포함한 주요 쟁점 법안을 처리하는 과정에서 국민의힘의 반발로 4박 5일간 무제한 토론, 필리버스터 대치가 이어지며 비쟁점 법안 처리가 후순위로 밀린 탓입니다.

민주당은 법안 처리를 위해 오늘 본회의 개최를 타진했지만 여야 협의는 불발됐고, 추석 연휴 직후인 10일 또한 연휴와 주말 사이 낀 평일이라 일정 협의가 쉽지 않은 것으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지