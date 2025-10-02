'나는 솔로' 24기 상철, 방송 8개월 만에…결혼 골인·아빠 된다

ENA·SBS Plus '나는 솔로' 24기 출연자 상철이 이달 결혼한다. 상철은 예비신부가 임신해 내년 아빠가 된다는 반가운 소식도 전했다.



지난달 28일 '나는 솔로' 24기 영식이 운영하는 유튜브 채널 '벙벙튜브'에서 "요새 근황이 어떻게 되나."라는 영식의 질문에 상철은 "결혼 준비하고 있다."라고 밝혀 주위를 깜짝 놀라게 했다. 지난 2월까지 방영된 '나는 솔로' 24기에 출연했던 상철은 솔직한 성격의 수의사로 방송 안팎으로 관심을 모았다.



상철은 예비신부에 대해서 '나는 솔로'를 통해 만난 인연은 아니며, 결혼 정보 업체를 통해 만난 세무사라고 솔직히 고백했다. 이에 영식은 "'나는 솔로' 최초 방송 이후 최단기 결혼자로 또 정점을 기네스를 세우셨습니다."라며 재치있게 축하했다.



이와 함께 상철은 2세 계획을 묻는 질문에 "이미 뱃속에 있다. 16주가 됐다."라고 밝혔다. 상철은 이달 제주도에서 결혼식을 연다는 소식을 전했꼬, 영식은 "벙벙튜브가 직접 가서 결혼식 현장을 담아드리겠다."고 약속했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)