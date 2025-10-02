뉴스

BTS 지민, 전 연인 논란 후 첫 심경 고백…"좋은 어른 되는 것 쉽지 않아"

SBS 뉴스
작성 2025.10.02 10:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
BTS 지민, 전 연인 논란 후 첫 심경 고백…"좋은 어른 되는 것 쉽지 않아"
그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 지민이 지난 2일 새벽, 파리 현지에서 깜짝 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통하고 심경 및 활동 계획을 직접 밝혔다.

지난 30일 디올 글로벌 앰버서더로서 '디올 SS26 컬렉션 쇼' 참석을 위해 프랑스 파리로 출국한 지민은 귀국하기 전 호텔에서 진행한 라이브 방송에서 '공연 준비가 잘 되고 있나'는 팬들의 질문에 "공연 준비를 할 게 아직 없어 가지고. 앨범 작업 열심히 하고 있다. 더 늦어지지 않게 빠르게 잘해 보겠다. 이제 방탄 복귀 해야지"라며 내년 상반기 복귀 계획을 언급했다.

지민은 새 앨범에 대해 "기대가 많이 된다. 이번 앨범에 열심히 작업하고 있는데 여러분들이 어떻게 느끼실지가 되게 궁금한 앨범이 될 것 같다. 저희에겐 너무 다들 소중하게 생각하는 앨범이 될 거 같다"며 말을 아꼈다. 또 이제는 다시 긴 공백기는 없을 것이라고 강조하며 러닝과 다이어트를 하며 컴백을 준비 중이라고 근황을 전했다.

앞서 전 연인과의 영상이 유출되어, 교제 및 이별 사실을 공개했던 지민은 "좋은 모습을 계속 보여 주고 싶은데 이게 뭐 인생을 잘 살아간다는 게 쉬운 일은 아니니까."라고 솔직히 고백하면서 "좋은 어른이 되는 것과 좋은 삶을 사는 것과 이런 것들이 쉬운 일은 아니라고 많이 느끼면서 살고 있다. 어른 흉내를 내는 것"이라고 복잡한 속내를 내비치면서도 "앞으로도 잘 살아가 볼 거고 좋은 모습 계속 보여 줄 거고 주려고 더 노력할 것"이라고 강조했다.

마지막으로 지민은 "저는 걱정하지 마시고, 여러분들만 건강하시고 행복하시면 된다."고 당부하며 "언제든지 오겠다. 얼른 준비해서 여러분들한테 보여 주겠다. 한국에서 보자."라는 인사와 함께 라이브 방송을 마무리하였다.



 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지