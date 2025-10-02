추석 먹거리 물가 고공행진…쌀·커피 16%·달걀 9% '껑충'

▲ 대형마트에 진열된 달걀

지난달 소비자물가 상승률이 두 달 만에 다시 2%대로 올라섰습니다.명절 수요 영향으로 달걀값이 3년 8개월 만에 가장 큰 폭으로 오르는 등 가공식품과 축·수산물을 포함한 먹거리를 중심으로 높은 상승세가 지속됐습니다.정부는 농축수산물, 석유류 등 민생과 밀접한 주요 품목의 가격·수급 변동 요인에 신속히 대응하겠다고 밝혔습니다.국가데이터처가 오늘(2일) 발표한 '9월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 소비자 물가지수는 117.06(2020년=100)으로 1년 전보다 2.1% 올랐습니다.소비자물가 상승률은 지난 6∼7월 2%대를 기록했다가 8월엔 SK텔레콤 해킹 사태에 따른 요금 인하 효과로 1.7%로 반짝 둔화했습니다.가공식품 물가는 전달과 마찬가지로 4.2% 뛰며 전체 물가를 0.36% 포인트(p) 끌어올렸습니다.특히 빵(6.5%), 커피(15.6%) 등의 상승세가 두드러졌습니다.가공식품 상승세로 공업제품 물가는 2.2% 상승하며 지난 1월 이후 8개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다.임혜영 기재부 물가정책과장은 "전년 동월과 비교한 물가 상승률은 가격이 한번 오르면 효과가 1년간 지속이 된다"라며 "가공식품 물가 인상 요인은 최대한 자제하도록 업계와 소통하고 있다"고 말했습니다.축산물과 수산물도 각각 5.4%, 6.4% 오르며 물가 상승세를 견인했습니다.국산 소고기(4.8%), 돼지고기(6.3%), 고등어(10.7%) 등은 전달보다 상승 폭은 줄었지만 여전히 전체 물가 상승률을 크게 웃돌았습니다.특히 달걀은 추석을 앞두고 수요가 늘면서 전달(8.0%)보다 물가 상승 폭(9.2%)이 커졌습니다.2022년 1월(15.8%) 이후 최대폭 상승입니다.정부는 산지가격 고시를 폐지하는 등 달걀값 안정을 위한 근본적인 대책을 추진 중입니다.농산물 물가는 1.2% 하락했습니다.채소류 물가가 기저효과 등 영향으로 하락 전환(-12.3%)한 것이 주된 영향을 미쳤습니다.쌀(15.9%), 찹쌀(46.1%) 등 일부 품목은 높은 상승률을 기록했습니다.다만 전반적인 추석 성수품 물가는 안정적인 흐름이라고 정부는 평가했습니다.공공서비스 물가는 8월엔 SK텔레콤 효과로 3.6% 하락했으나 9월엔 1.2% 올랐습니다.외식 물가는 3.4% 상승했습니다.외식을 포함한 개인서비스 물가는 2.9% 올랐습니다.자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감물가에 가까운 생활물가지수는 2.5% 올랐습니다.(사진=연합뉴스)