[자막뉴스] "셧다운? 이건 기회야" 민주당 사업 예산 자르고 관세 정책은 유지한 트럼프

트럼프 행정부가 연방정부 셧다운이 시작되자마자 민주당이 주도하는 사업들을 첫 예산 삭감 대상으로 지목했습니다.



러셀 보트 백악관 예산관리국장은 좌파의 기후 어젠다라고 표현한 에너지 프로그램들의 예산 80억 달러를 삭감한다고 밝혔습니다.



캘리포니아와 콜로라도, 일리노이, 뉴욕 등 16개 주를 구체적으로 명시했는데 모두 지난해 대선에서 트럼프 대통령이 패배했던 지역입니다.



또 뉴욕과 뉴저지를 잇는 새로운 철도 터널과 뉴욕시 2번가 지하철 연장 사업에 배정된 예산 180억 달러를 보류한다고 발표하기도 했습니다.



뉴욕주를 지역구로 둔 척 슈머 민주당 상원 원내대표와 하킴 제프리스 하원 원내대표를 압박하기 위한 조치라는 평가입니다.



[JD 밴스/미국 부통령 : 미국 연방정부가 폐쇄된 이유는 척 슈머가 자신의 당에서 극좌파 급진주의자들의 목소리를 듣고 있기 때문입니다. 셧다운이 계속되면, 미국 국민의 필수 서비스를 계속 운영하기 위해 해야 할 일을 할 것입니다.]



반면 이민단속과 관세 업무 등 트럼프가 추진해 온 정책들은 이어나가는 것으로 알려졌습니다.



미국 국토안보부는 공지를 통해 국토안보부와 산하 기관들의 재정 운영은 대부분 중단되지만, 관세국경보호청의 관세 징수는 예외가 적용된다고 안내했습니다.



트럼프 대통령도 어제 셧다운을 앞두고 민주당의 정책을 없앨 기회라며 셧다운을 예산 구조조정 수단으로 활용하겠다는 의도를 노골적으로 드러내기도 했습니다.



