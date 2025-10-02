[자막뉴스] 국회의원 추석 떡값 425만 원…직장인 평균의 7배

올 추석 국회의원이 받은 명절 휴가비가 직장인 평균의 약 7배에 이르는 것으로 파악됐습니다.



올해 국회의원들이 상여 수당으로 받는 명절 휴가비는 설과 추석 두 번에 걸쳐 각 425만 원이 지급돼, 총 850만 원입니다.



이는 월 봉급액의 60%를 지급한다는 일반 공무원 수당 규정에 근거해 계산됐습니다.



올해 국회의원 연봉은 약 1억 5700만 원입니다.



명절 휴가비는 지난 10년간 약 10% 인상된 것으로 전해졌습니다.



반면 구인 구직 플랫폼 '사람인'이 기업 950개사를 대상으로 설문조사를 한 결과, 응답 기업의 56.



9%가 추석 상여금을 지급하는 것으로 알려졌는데, 이들의 평균 지급액은 62만 8천 원으로 나타났습니다.



국회의원의 추석 상여금 소식은, 국민의힘 김미애 의원의 SNS 게시글로 알려졌습니다.



김 의원은 자신의 페이스북에, 휴가비 액수와 수령 사실을 밝히며 "작년에도 명절 떡값을 받으며 불편한 심경을 페이스북에 올렸었다", "국회의원이 된 첫해부터 코로나19로 자영업자 수십 분이 스스로 목숨을 끊는 참담한 현실을 보며, 세비로 주머니를 채우는 것이 너무 불편했다"며, 이번 명절 휴가비를 어려운 이웃들과 함께 나누겠다고 밝혔습니다.



김 의원은 국회의원이 된 이후 매월 세비 30%와 명절 휴가비 절반을 기부해온 것으로 알려졌습니다.



