뉴스

임영웅 공연, 안방에서 본다…SBS, 4일 추석특집 '임영웅 리사이틀' 방송

SBS 뉴스
작성 2025.10.02 09:47 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
임영웅 공연, 안방에서 본다…SBS, 4일 추석특집 '임영웅 리사이틀' 방송
가수 임영웅 공연의 열기를 안방극장에 소환한다.

오는 4일 오후 8시 30분 SBS에서 추석특집으로 '임영웅 리사이틀'이 방송된다. '임영웅 리사이틀'은 지난해 12월 27일부터 29일 그리고 올해 1월 2일부터 4일까지 총 6일간 서울 고척스카이돔에서 열린 임영웅의 콘서트를 담은 것으로, 공연 실황이 TV로 최초 공개된다.

당시 'RE:CITAL'(리사이틀)과 '시대를 뛰어넘고, 세대를 아우르는 임영웅 스테이지'라는 문구가 돋보였던 개최 관련 영상부터 메인 포스터, 티켓 예매 오픈 등 공개되는 콘텐츠마다 큰 관심을 모은 바 있다.

특히 임영웅은 리사이틀을 통해 본인의 노래는 물론, 명곡을 자신만의 목소리로 재해석해 시대를 뛰어넘고 세대를 아우르는 다양한 무대와 모습을 선보였다.

추석 연휴에 특집으로 방송되는 만큼, '임영웅 리사이틀'은 온 가족이 함께 즐길 프로그램으로 또 한번 관심을 모은다. 현장의 열기와 감동이 안방극장까지 이어질 것으로 기대감까지 높이고 있다.

눈과 귀가 즐거운 다양한 무대의 향연과 임영웅의 매력이 그려질 '임영웅 리사이틀'은 오는 4일 밤 8시 30분 SBS에서 방송된다.

[사진 제공 : 물고기뮤직]

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지