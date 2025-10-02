'우주메리미' 최우식X정소민, 비주얼 케미→연기합 기대 폭발

'우주메리미' 최우식과 정소민이 러블리한 매력으로 시청자들을 사로잡을 준비를 마쳤다.



오는 10일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '우주메리미'(극본 이하나, 연출 송현욱 황인혁)는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기로, 믿고 보는 배우 최우식(김우주 역)과 로코 불패 정소민(유메리 역)이 만나 탄탄한 연기 시너지를 발휘할 작품으로 기대감을 높이고 있다.



최우식은 드라마 '그 해 우리는', '멜로무비', 영화 '기생충', '마녀' 등에서 남다른 캐릭터 소화력을 드러내며 '믿고 보는 배우'임을 공고히 했다. 영화 '기생충'으로 글로벌 신드롬을 일으킨 최우식은 '그 해 우리는' 최웅, '멜로무비' 고겸을 통해 특유의 잔망스러운 매력과 명품 로코 연기를 보여주며 '로코프린스'라는 수식어를 얻었다.



최우식은 '우주메리미'에서 80년 전통의 대한민국 최초의 제과점 명순당 4세이자 완전무결한 후계자 김우주 역을 맡아 새로운 모습을 보여줄 예정이다. 완벽한 재벌 4세로 변신한 최우식의 연기에 기대감이 상승한다.



로코의 정석으로 불리는 배우 정소민의 활약도 기대를 모은다. 다양한 장르의 작품에서 활약해 온 정소민은 드라마 '엄마친구아들', 영화 '30일'을 연이어 히트시키며 명실상부 로코퀸으로 떠올랐다. 특히 영화 '30일'로 제44회 황금촬영상 여주주연상을 거머쥐며 독보적인 배우임을 증명한 정소민은 '우주메리미'에서 한층 더 사랑스러운 매력을 보여줄 예정이다.



정소민은 극 중 파혼, 신혼집 전세사기 등 인생의 시련을 한 방에 받은 벼랑 끝 예신(예비신부) 유메리 역을 맡는다. 정소민은 최고급 신혼집 당첨을 포기해야 하는 상황에 처하자 가짜 남편 찾기에 나서는 유메리의 상황을 설득력 있게 그려낸다. 능청스러운 코믹연기부터 사랑스러운 로맨스까지 일당백을 하는 배우답게 '우주메리미'에서 보여줄 정소민표 러블리한 로코 연기에 관심이 집중된다.



무엇보다 기대되는 것은 최우식과 정소민의 케미스트리다. 이미 케미요정으로 정평이 난 최우식과 정소민이 위장 신혼부부라는 독특한 관계로 조우해 만들어갈 서사에 관심이 쏠리고 있는 것. 두 사람은 최고급 신혼집 경품을 사수하기 위해 90일간 위장 신혼생활을 이어가며 진짜보다 더 진짜 같은 케미스트리를 발산해 시청자의 마음을 사로잡을 예정이다.



이에 더해 시원시원한 전개와 독보적인 유니버스로 시청자의 몰입을 유발하는 채널 SBS와의 만남도 기대를 모은다. '나의 완벽한 비서', '사내맞선' 등 SBS 표 로맨틱 코미디의 성공계보를 '우주메리미'가 이어간다. '우주메리미'는 캐릭터의 사랑스러운 면면과 막힘없는 로맨스 전개로 한 주의 마무리를 책임진다. '그해 우리는'으로 SBS 표 첫사랑 로맨스를 보여준 최우식과 데뷔작 '나쁜 남자' 이후 15년 만에 SBS로 컴백하는 정소민이 로코 맛집 SBS와 만들어낼 시너지에 기대감이 상승한다.



첫 방송을 일주일을 앞둔 오는 3일(금) 오후 8시 20분 '우주메리미' 스페셜 '우주메리미~리보기'가 방송된다. '우주메리미' 제작진은 "추석 연휴를 맞아 '우주메리미'의 매력을 미리 만날 수 있도록 풍성한 재미를 꽉꽉 담은 스페셜 방송을 준비했다"라며 "최우식, 정소민의 위장 신혼부부 케미스트리부터 배우들의 흥미진진한 인터뷰, 배우들의 유쾌한 호흡을 엿볼 수 있는 촬영장면, 웃음이 폭발하는 비하인드까지 아낌없이 공개할 예정이니 관심 부탁드린다"라고 전했다.



'우주메리미'는 오는 10일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)