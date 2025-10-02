13세 여아 성폭행 살해 후 유기, 심신미약 주장…'꼬꼬무', 김길태 사건 조명

SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 13세 여자아이를 성폭행 살해한 김길태가 "내가 그랬을 리가 없다"며 심신 미약 감형을 받았던 사건을 조명하며 심신미약 주장에 문제 제기를 한다.



2일 방송될 '꼬꼬무'는 '김길태와 암흑대왕' 편으로, 여자아이를 성폭행 살해 후 물탱크 통에 유기한 희대의 살인마 김길태 사건을 파헤친다. 이날 방송에는 배우 조우진, 신소율, 김기방이 리스너로 출격한다.



때는 2010년, 보일러용 물탱크에서 실종된 13살 여자아이의 시신이 발견되어 부산 일대가 충격에 휩싸였다. 시신에는 김길태의 DNA가 검출되었으나 붙잡힌 김길태는 "내가 그랬을 리 없다", "술에 취해서 기억이 안 난다"는 식의 발뺌을 했다.



급기야 "나는 암흑대왕에게 잠식되어 있다"는 기괴한 말을 서슴없이 내뱉자 신소율은 "미치겠다, 미치겠어"라며 분노를 억누르지 못하고 한숨을 크게 내쉬었다. 또한 김길태는 정신치료 기록과 심신미약을 빌미로 감형을 주장했고, 이런 이야기를 듣던 신소율은 "절대 안된다"라고 소리치기에 이르렀다.



최근 김길태 사건뿐만 아니라 정유정 사건, 인천 사제 총기 사건, 명재완 교사의 초등학생 살해 사건의 가해자들 역시 심신미약을 주장했다는 사실이 드러나자 조우진은 "누구를 위한 판결인지 의문스럽다"며 울분을 토했고, 김기방은 "우리나라는 심신미약에 너무 관대하다. 최악이다 최악"이라며 씁쓸함을 감추지 못했다.



아울러 사건 당시 김길태의 진술 음성 파일이 최초로 공개됐다. 음성 파일에는 어떤 내용이 담겨 있을지, 김길태가 주장하는 '암흑대왕'의 정체는 무엇일지 '꼬꼬무' 본 방송에 궁금증이 치솟는다.



'꼬꼬무'의 '김길태와 암흑대왕' 편은 2일 밤 10시 20분 방송된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)