8월 경상수지 91.5억 달러 흑자…에너지 수입감소에 동월 최대

지난 8월 수출보다 수입이 더 큰 폭으로 줄면서 우리나라 경상수지가 28개월째 흑자 기조를 이어갔습니다.



한국은행이 오늘(2일) 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 8월 경상수지는 91억 5천만 달러(약 12조 8천억 원) 흑자로 집계됐습니다.



7월(107억 8천만 달러)보다 줄었지만, 8월 기준으로는 역대 최대일 뿐 아니라 2000년대 들어 두 번째로 긴 28개월 연속 흑자 기록입니다.



올해 들어 8월까지 누적 경상수지 흑자(693억 달러)도 지난해 같은 기간(559억 4천만 달러)보다 약 24% 많습니다.



항목별로는 상품수지 흑자 규모(94억 달러)가 역대 8월 가운데 2위였습니다.



다만 7월(102억 7천만 달러)보다는 8억 달러 이상 감소했습니다.



수출(564억 4천만 달러)이 작년 같은 달보다 1.8% 줄었습니다.



전년 동월 대비 기준으로 석 달 만에 감소세로 돌아섰고, 7월(597억 8천만 달러)보다도 33억 달러 이상 축소됐습니다.



통관 기준으로 반도체(26.9%)·승용차(7.0%) 등이 전년 동월 대비 늘었지만, 반대로 철강제품(-11.7%)·컴퓨터주변기기(-15.5%)·무선통신기기(-11.0%) 등은 뒷걸음쳤습니다.



지역별로는 동남아(13.5%)에서만 호조를 보였고, 나머지 EU(-9,2%)·미국(-12.0%)·일본(-5.3%)·중국(-3.0%) 등에서 모두 고전했습니다.



수입(470억4천만 달러)의 경우 작년 같은 달(507억5천만 달러)보다 7.3% 적었습니다.



서비스수지는 21억 2천만 달러 적자로 집계됐습니다.



직접투자는 내국인의 해외투자가 14억 4천만 달러, 외국인의 국내 투자가 21억 5천만 달러 각각 늘었습니다.



증권투자에서는 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 84억 1천만 달러 증가했고, 외국인의 국내 투자 역시 주식 위주로 2억 9천만 달러 늘었습니다.