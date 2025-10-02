1천168만 명, 선택약정 할인 놓쳤다…연간 2조 원 달해

▲ 통신사 대리점 앞 지나는 시민

선택약정을 통해 통신 요금 25%를 할인받을 수 있는데도 이용하지 않고 있는 가입자가 전체 이용자의 25.2%에 달하는 1천168만 명으로 집계됐습니다.오늘(2일) 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최수진 의원(국민의힘)이 과학기술정보통신부로부터 제출받은 자료에 따르면 통신 3사의 무약정 가입자가 1천168만 명으로 전체 4천626만 명의 25.2%에 달했습니다.선택약정 할인제는 단말기 구매 시 공시지원금을 받지 않거나, 공시지원금 지원 기간이 24개월을 초과한 경우 통신 기본요금에서 25% 할인을 받을 수 있는 제도입니다.12개월 또는 24개월 중 선택해 가입할 수 있습니다.최 의원은 통신사 입장에서는 요금할인 혜택을 신청하지 않은 무약정 가입자들로 연간 2조2천776억 원의 추가 수입을 벌어들이고 있는 셈이라고 지적했습니다.한국소비자원의 통신사 소비자 만족도 이용행태 조사에 따르면 지난해 1인당 월평균 이동통신 요금은 6만5천 원으로, 무약정 이용자의 경우 월평균 1만6천 원, 연간 19만 5천 원의 통신 요금 할인 혜택을 놓치고 있는 셈입니다.통신사별로는 SKT 600만 명, KT 300만 명, LG유플러스 200만 명 정도가 무약정 가입자로 추산됩니다.최수진 의원은 "지난해 국정감사를 통해 과기정통부에 무약정 가입자 수를 줄이기 위한 적극적인 제도개선을 요구했지만 여전히 1천만 명이 넘는 가입자들이 선택약정할인 제도를 이용하지 않고 있다"고 지적했습니다.그는 "당국의 적극적인 홍보와 소비자 고지 강화를 위한 제도 개선책이 절실하다"고 덧붙였습니다.25% 요금 할인을 받을 수 있는지는 스마트폰이나 PC의 '스마트초이스' 사이트에서 조회할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)