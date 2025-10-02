뉴스

한, 안보리 의장국 임무 종료…'AI와 평화·안보' 토론 등 성과

정다은 기자
작성 2025.10.02 07:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
한, 안보리 의장국 임무 종료…'AI와 평화·안보' 토론 등 성과
▲ 유엔대표부, 안보리 순회의장국 임무 종료 세션 개최

국제 안보 현안의 최고 결정기구인 유엔 안전보장이사회(안보리) 선출직 이사국인 한국이 9월 안보리 일정을 종료하고 한 달간의 순회 의장국으로서 임무를 마무리했습니다.

1일(현지시간) 주유엔 한국대표부에 따르면 대표부는 전날 오후 미국 뉴욕 유엔본부에서 차지훈 주유엔 대사 주재로 한국의 안전보장이사회(안보리) 의장국 수임 종료를 계기로 한 달간의 성과를 설명하는 세션을 열었습니다.

이날 세션에서 차 대사는 안보리 의장국 수행 기간 대표행사로 개최한 '인공지능(AI)과 국제 평화·안보' 주제의 고위급 공개토의를 포함해 9월 한 달간 안보리 주요 회의와 성과를 소개하고 안보리 이사국과 유엔 회원국의 협력에 사의를 표했습니다.

유엔대표부는 이어 뉴욕한국문화원에서 안보리 이사국과 유엔 사무국 관계자 등 170여 명이 참석한 가운데 의장국 활동 마무리 리셉션을 개최했습니다.

안보리는 국제평화 및 안보 유지에 일차적인 책임을 지는 유엔의 핵심기구로, 15개 이사국이 국가명 알파벳 순서대로 한 달씩 돌아가면서 의장국을 맡습니다.

의장국은 안보리의 각종 공식 회의는 물론 비공식 협의를 주재하며, 다른 유엔 회원국과 유엔 기관들에 대해 안보리를 대표하는 권한을 가집니다.

한국은 2024∼2025년 임기의 안보리 선출직 이사국으로 활동 중이며, 의장국을 맡은 것은 지난해 6월 이후 1년 3개월 만이었습니다.

(사진=주유엔 한국대표부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정다은 기자 사진
정다은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지