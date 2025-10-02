머스크, 테슬라 주가 상승에 사상 최초 '700조 원 부자' 등극

미국 전기차업체 테슬라 주가가 연일 상승세를 타면서 '세계 최고 부자'인 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 자산 가치가 5천억 달러(약 702조 원)를 넘어선 것으로 집계됐습니다.



미 경제매체 포브스는 1일(현지시간) 머스크가 이날 사상 최초로 5천억 달러 자산 보유 기록을 세웠다고 전했습니다.



포브스에 따르면 머스크의 자산 가치는 지난해 12월 사상 처음으로 4천억 달러를 넘어선 데 이어 1년도 채 지나지 않아 5천억 달러를 넘어섰습니다.



포브스는 이날 오후 테슬라 주가가 약 4% 상승하며 머스크의 자산 가치를 약 93억 달러(약 13조 원) 불어나게 했다고 전했습니다.



머스크가 보유한 테슬라 지분 12%의 가치는 현재 1천910억 달러(약 268조 원)에 달한다고 포브스는 설명했습니다.



테슬라 주가는 지난달 26일부터 나흘 연속 올라 이날 459.46달러에 마감했습니다.



장 중 한때는 462.29달러(3.95%↑)까지 올랐다가 상승 폭을 일부 줄여 종가 기준 3.31% 상승률을 기록했습니다.



테슬라의 올해 연중 주가 상승률은 21%를 넘어섰고, 연중 최저점을 찍었던 지난 4월 초순과 비교하면 2배 넘게 뛰었습니다.



머스크는 로보(무인)택시와 인공지능(AI), 휴머노이드 로봇 개발에 중점을 두면서 투자자들에게 장밋빛 미래를 제시하고 있습니다.



또 미 연방 정부의 전기차 세액공제(보조금) 폐지로 향후 전기차 판매에는 다소 먹구름이 드리워졌지만, 지난 9월 말 혜택 종료를 앞두고 전기차 구매자들이 몰리면서 테슬라의 3분기 전기차 판매 실적은 호조를 기록한 것으로 추정되고 있습니다.



아울러 머스크는 테슬라 외에도 우주기업 스페이스X의 지분 약 42%(1천680억 달러 상당)를 보유하고 있으며, 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)와 AI 스타트업 xAI를 합병한 회사의 지분 약 53%(600억 달러 상당)도 갖고 있습니다.



이런 속도를 유지한다면 머스크는 2033년 3월 전에 세계 최초의 조만 장자(trillionaire)가 될 수 있다고 포브스는 전망했습니다.



(사진=AP, 연합뉴스)