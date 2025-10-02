정부, 3분기 한은 '마통' 이자만 691억 원…사상 최대

정부가 올해 3분기(6∼9월) 한국은행 일시 차입으로 700억 원 가까운 이자를 부담한 것으로 확인됐습니다.



오늘(2일) 한은이 국회 기획재정위원회 소속 박성훈 의원에게 제출한 자료에 따르면, 정부는 올해 9월 한 달 동안 한은에서 14조 원을 일시 차입했습니다.



올해 1∼9월 누적 차입액은 159조 5천억 원에 달해, 종전 역대 최대였던 지난해 같은 기간(152조 6천억 원)을 넘어섰습니다.



정부는 올해 1월 5조 7천억 원을 시작으로, 2월 1조 5천억 원, 3월 40조 5천억 원, 4월 23조 원, 6월 17조 9천억 원, 7월 25조 3천억 원, 8월 31조 6천억 원 등을 한은에서 빌려 썼습니다.



대통령 선거 직전인 5월에만 차입과 상환이 모두 중단됐으며, 나머지 기간에는 매달 차입이 이뤄졌습니다.



정부는 9월 중 22조 3천억 원의 일시 차입금을 한은에 상환하고도 아직 14조 6천억 원의 잔액을 남겨둔 상태입니다.



특히 정부는 대규모 일시 차입에 따라 올해 1분기 445억 3천만 원, 2분기 287억 1천만 원에 이어 3분기 691억 1천만 원의 이자를 부담한 것으로 나타났습니다.



분기별 이자액으로는 사상 최대 규모입니다.



지난해에도 1분기 638억 4천만 원, 2분기 653억 3천만 원, 3분기 644억 5천만 원 등으로 내리 3분기 연속 600억 원 넘는 이자를 치렀지만, 한 분기 이자액이 700억 원에 육박한 것은 이번이 처음입니다.



한은의 대정부 일시 대출 제도는 정부가 회계연도 중 세입과 세출 간 시차에 따라 발생하는 일시적 자금 부족을 메우기 위해 활용하는 수단입니다.



이는 개인이 시중은행에서 마이너스 통장(신용한도 대출)을 개설해 필요할 때 수시로 자금을 충당하는 것과 유사합니다.



정부가 이른바 '한은 마이너스 통장(마통)'을 많이 사용할수록 세출에 비해 세입이 부족해 재원을 임시로 조달하는 사례가 잦다는 의미입니다.



재정 집행과 세수 흐름의 불일치가 커질수록 이용 규모가 커지는 특징이 있습니다.



(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)