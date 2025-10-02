트럼프, 카타르 안전 보장…"어떤 공격도 미에 대한 위협"

▲ 올해 5월 카타르를 방문한 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동의 우방인 카타르가 공격받을 경우 미국이 방어에 나서겠다고 약속했습니다.트럼프 대통령은 지난달 29일(현지시간) 서명한 행정명령에서 "외부 공격을 상대로 카타르 국가의 안보와 영토 보전을 보장하는 게 미국의 정책"이라고 명시했습니다.이에 따라 미국은 "카타르 국가의 영토, 주권, 핵심 시설에 대한 어떤 무장 공격도 미국의 평화와 안보에 대한 위협"으로 간주하기로 했습니다.카타르에 대한 그런 공격이 일어날 경우 미국은 "미국과 카타르의 이익을 보호하고 평화와 안정을 복원하기 위해 외교, 경제, 그리고 필요시 군사 조치를 포함한 모든 합법적이며 적절한 조치"를 하라고 트럼프 대통령은 지시했습니다.CNN은 카타르에 대한 공격을 미국에 대한 위협으로 간주한 이번 안전 보장이 미국이 가입한 북대서양조약기구(NATO·나토)의 회원국 간 집단방위 의무를 명시한 조약 5조와 유사하다는 데 주목했습니다.카타르는 나토 회원국이 아니지만 전임 바이든 행정부는 2022년에 카타르를 주요 비(非)나토 동맹으로 지정했습니다.다만 나토 조약이 미국 상원의 비준이 필요하고 법적 구속력이 있는 것에 비해 행정명령을 통한 카타르에 대한 안전 보장은 트럼프 대통령의 행정 권한에 따라 약속한 것이어서 미국 다음 행정부에 의해 계승된다고 100% 보장할 수 없습니다.미국 헌법은 조약 체결 권한을 상원에 명시적으로 부여하는 데도 트럼프 대통령이 의회를 건너뛰고 미국을 전쟁에 휘말리게 할 수 있는 약속을 했다는 사실이 놀랄 만하다고 CNN은 지적했습니다.CNN은 또 카타르는 여러 공화당 인사가 신뢰하지 않는 국가라고 설명했습니다.공화당 인사들은 카타르의 인권 상황과 테러단체와의 관계 등을 두고 수년간 불만을 제기했으며, 올해 트럼프 대통령이 카타르에서 4억 달러에 달하는 항공기를 선물로 받은 것을 두고 부적절하다는 지적이 나오기도 했습니다.뉴욕타임스(NYT)는 이스라엘이 카타르에 체류 중인 하마스 지도부를 제거하기 위해 지난달 9일 카타르 수도 도하의 한 건물을 공습한 이후 트럼프 대통령이 이런 행정명령을 서명했다는 데 주목했습니다.트럼프 대통령이 카타르에 다시는 이런 공격이 일어나지 않을 것이라고 안심시키기 위해 안전 보장을 제공한 것일 수 있다는 분석입니다.